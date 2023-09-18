Ormanda biyolojik mücadelede kullanılan kırmızı karıncaların yuvası yangından kurtarıldı

BOLU'nunGerede ilçesinde çıkan orman yangınında, bazı orman zararlarına karşı biyolojik mücadelede kullanılan kırmızı orman karıncalarının yanmaya başlayan yuvasını ekipler söndürdü.

Gerede Ankara kara yolunun Aktaş bölgesindeki Zeyneller, Avşar ve Kazalar yaylaları mevkisinde önceki gün öğle saatlerinde çıkan orman yangını, 22,5 saatte kontrol altına alındı. Yanan bölgelerde soğutma çalışması yapan ekipler, bazı orman zararlarına karşı biyolojik mücadelede kullanılan kırmızı orman karıncalarının yuvasını da kurtardı. Karıncaların yanmaya başlayan yuvası ekipler tarafından söndürüldü.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ülkemizde doğal olarak bulunan ve önemli bir predatör olan kırmızı orman karıncaları bazı orman zararlılarına karşı biyolojik mücadelede kullanılmaktadır. Orman ekosistemindeki etkileşimleri nedeniyle 'Ormanın sağlık melekleri' olarak Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından biyolojik mücadele ajanı olarak kullanılmaktadır. Ekolojik dengenin doğal faktörlerinden olan kırmızı karınca popülasyonları bazen maalesef çıkan orman yangınlarından olumsuz etkilenmektedir. Zararlı böceklerin istilasına karşın ormanları korumada yararlı olduklarından kırmızı karıncaları her türlü hasardan ve afetten korumak için mücadele edilmektedir" denildi.