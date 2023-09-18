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        Motosikletli kurye 4 metre derinlikteki kuyuya uçtu

         BOLU´daD-100karayolunda menfez çalışmasının yapıldığı alanda uyarı levhasını dikkate almayan motosikletli kurye, yaklaşık 4 metre derinlikteki kuyuya uçtu. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 22:17 Güncelleme: 18.09.2023 - 22:20
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        Motosikletli kurye 4 metre derinlikteki kuyuya uçtu
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         BOLU´daD-100karayolunda menfez çalışmasının yapıldığı alanda uyarı levhasını dikkate almayan motosikletli kurye, yaklaşık 4 metre derinlikteki kuyuya uçtu. 

        Kaza, akşam saatlerinde D-100 karayolu Borazanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletiyle yolda ilerleyen Mücahit Ö. yönetimindeki 14 ABM 858 plakalı motosiklet, uyarı levhasına aldırış etmeyince menfez için açılan yaklaşık 4 metre kuyuya uçtu. Motosikletli kurye Mücahit Ö. yaralanırken kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan motosikletli kurye kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. 

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