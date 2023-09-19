Bolu merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama BOLU'da,polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda kamyonetin gizli bölümlerine saklanmış 57 kilo 950 gram skunk ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. Diyarbakır ve İstanbul´da yapılan eş zamanlı operasyonlarda ise 3 şüpheli daha yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

BOLU'da,polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda kamyonetin gizli bölümlerine saklanmış 57 kilo 950 gram skunk ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. Diyarbakır ve İstanbul´da yapılan eş zamanlı operasyonlarda ise 3 şüpheli daha yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Niğde Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin Bolu´da düzenlediği ortak uyuşturucu operasyonunda, bir kamyonetin gizli bölümlerine saklanmış 57 kilo 950 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü A.D. gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında uyuşturucu organizasyonunun İstanbul ve Diyarbakır´da bulunan sorumluları da tespit edildi.

Bolu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Diyarbakır´da 1, İstanbul´da 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.D., S.H. ve S.Ç. `Uyuşturucu madde ticareti yapmak´ suçundan tutuklanırken H.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.