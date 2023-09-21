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        Mahkemede oğlunun katili 'Pişmanım' dedi, anne tepki gösterdi

        BOLU'da,eski nişanlısının evinde karşılaştığı Beyazıt Bestami Ay'ı (23) bıçaklayarak öldürüp, kardeşi Muhammet Ay'ı (24) da yaralayan Sefa Candan (28), yargılandığı davanın duruşmasında "Pişmanım" deyince kardeşlerin annesi Meryem Ay, "Senin pişmanlığın benim oğlumu geri getirmez" diyerek tepki gösterip, gözyaşı döktü. Sefa Candan'ın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, duruşma dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 09:28 Güncelleme: 21.09.2023 - 09:30
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        Mahkemede oğlunun katili 'Pişmanım' dedi, anne tepki gösterdi
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        BOLU'da,eski nişanlısının evinde karşılaştığı Beyazıt Bestami Ay'ı (23) bıçaklayarak öldürüp, kardeşi Muhammet Ay'ı (24) da yaralayan Sefa Candan (28), yargılandığı davanın duruşmasında "Pişmanım" deyince kardeşlerin annesi Meryem Ay, "Senin pişmanlığın benim oğlumu geri getirmez" diyerek tepki gösterip, gözyaşı döktü. Sefa Candan'ın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, duruşma dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

        Olay, geçen yıl şubat ayında Tabaklar Mahallesi Reşat Aker Sokak´ta meydana geldi. Sefa Candan, bir süre birlikte yaşadıkları ve kısa süre sonra da nişanı attığı Makbule M.'nin (32) evine balkondan girdiğinde Muhammet Ay ve Beyazıt Ay kardeşlerle karşılaştı. Tartışma, kavgaya dönüştü. Sokağa taşan kavgada Candan, 2 kardeşi bıçaklayıp kaçtı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Beyazıt Bestami Ay kurtarılamadı. Sosyal medya hesabından, elinde tabancayla fotoğrafını paylaşıp, 2 kişinin kanını akıttığını yazan Sefa Candan, otomobiliyle gittiği Ankara´da yakalanıp, tutuklandı. 

        Sefa Candan hakkında Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılanmasına devam edilen tutuklu sanık Muhammet Ay, savunmasında "Olaydan dolayı çok pişmanım" diyerek tahliyesini talep etti. Bu sırada Beyazıt Bestami Ay'ın annesi Meryem Ay, "Sen ne pişmanlığından bahsediyorsun. Senin pişmanlığı benim oğlumu geri getirmez" diyerek tepki gösterip, gözyaşı döktü.

        TAHLİYE TALEBİNE RET

        Sanık Candan´ın avukatı, "Şu anda cezaevinde bulunan müvekkilimin annesi ve babası engelli olduğu için yardıma muhtaç durumdalar. Bu nedenle tahliye edilmesini ve ailesine bakmasını talep ediyorum" dedi.

        Mahkeme heyeti tahliye taleplerini reddedip, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelenirken, anne Meryem Ay, kararı açıklayan mahkeme heyetinin önüne gidip, "Benim öldürülen oğlumun bir tek sabıkası yok. Bu katilin 39 tane suç dosyası var" diyerek ağladı.

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