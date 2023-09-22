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        Dinamit yüklü kamyonetteki yangın, büyümeden söndürüldü

        BOLU'nunYeniçağa ilçesinde, dinamit yüklü kamyotin motor kısmında çıkan yangın, ekipler tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 12:13 Güncelleme: 22.09.2023 - 12:15
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        Dinamit yüklü kamyonetteki yangın, büyümeden söndürüldü
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        BOLU'nunYeniçağa ilçesinde, dinamit yüklü kamyotin motor kısmında çıkan yangın, ekipler tarafından söndürüldü.

        D-100 kara yolunun Yeniçağa ilçesi mevkisinde sabah saatlerinde, Ankara istikametine seyreden Hüseyin M. yönetimindeki 06 BK 7387 plakalı dinamit yüklü kamyonetin motor kısmında yangın çıktı. Araçtan dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, kamyoneti emniyet şeridine çekip itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Hızla bölgeye gelen itfaiyeciler, motordaki yangına müdahale ederek söndürdü. Soğutma çalışmasının ardından kamyonet, çekiciyle otoparka götürüldü.

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