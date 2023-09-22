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        Boluspor - Tuzlaspor: 2-1

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 22:41 Güncelleme: 22.09.2023 - 22:45
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        Boluspor - Tuzlaspor: 2-1
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        STAT:Atatürk

        HAKEMLER:FeridunDaldaş, Yusuf Susuz, Onur Gülter,

        BOLUSPOR: Çağlar Şahin Akbaba - Hakan Bilgiç, Oulare, Onur Ulaş, Batuhan İşçiler, Landel, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 90 Diarrasouba), Safa Kınalı (Dk. 90 Berk Yıldız), Ngandu (Dk.86 Posmac), Camara (Dk. 90 Furkan Demir), Bettaieb (Dk. 77 Şeref Özcan)

        TUZLASPOR: Ferhat Kaplan - Samet Asatekin, Selim Ay, Hasanalizada, Çağrı Giritlioğlu, Mehmet Taş, Mata (Dk.Sadık Baş), Hikmet Ciftci (Dk.82 Ahmethan Köse), Muhammed Akarslan (Dk.46 Bongoura), Ahmet Yazar (Dk.46 Adeniyi), Togui (Dk.46 Yabaya)

        GOLLER: Dk. 23, Dk. 75 Landel (Boluspor) - Dk. 60 Mata (Tuzlaspor)

        SARI KARTLAR: Şeref Özcan (Boluspor) - Muhammed Akarslan, Mehmet Taş (Tuzlaspor)

        Boluspor, 1´inci Lig'in 6'ncı haftasında sahasında ağırladığı Tuzlaspor´u 2-1 mağlup etti.

        23´üncü dakikada topla ilerleyen Landel´in ceza sahası dışından çektiği şut ağlarla buluştu: 1-0.

        Karşılaşmanın ilk yarısı Boluspor´un 1-0´lık üstünlüğü ile sona erdi.

        60´ıncı dakikada Tuzlaspor'un beraberlik golü geldi. Köşe vuruşundan yapılan ortaya Mata dokundu ve top filelerle buluştu: 1-1.

        75´inci dakikada kullanılan korner vuruşunda arka direğe gelen topa Landel dokundu ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

        Karşılaşma Boluspor´un 2-1´lik üstünlüğü ile sona erdi.

        DHA-Spor - Türkiye-Bolu - Mutlu YUCA

        2023-09-22 22:40:13

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