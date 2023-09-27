Boluspor Teknik Direktörü Koşukavak: Kadro mühendisliği konusunda problemlerimiz var

1´inci Lig takımlarından Boluspor, Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, kadro mühendisliği anlamında problemlerin olduğuna dikkat çekerek, "Tuzlaspor maçını kazanıyorsunuz ama sadece kazanan nefes, oksijen oldu. Sürekli kazanan olursanız değerlisiniz. Erzurum deplasmanını kazanmamız gerekiyor" dedi.

1´inci ligde 6 haftada sadece bir galibiyet elde eden Boluspor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Yalçın Koşukavak gözetiminde Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanda, kırmızı beyazlı oyuncular teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

Erzurumspor maçını kazanmaları gerektiğini belirten Koşukavak, "İnşallah kazanırız diye umut ediyorum. Sonra da zaten iç sahada biraz daha kadro kalitesi yüksek takımlar gelecek. Orada başka senaryolar var. Oyuncular istediğim gibi cevap veriyor. Kadro mühendisliği anlamında bazı problemlerimiz var takım olarak. Tuzla maçını kazanıyorsunuz ama sadece nefes, oksijen oldu. Sürekli kazanan olursanız değerlisiniz. İyi ve güçlü oyununuz varsa iyi bir takımınız varsa değerlisiniz. Erzurum deplasmanını kazanmamız gerekiyor. Oraya hazırlanıyoruz. İnşallah kazanırız diye umut ediyorum. Sonra da zaten iç sahada biraz daha kadro kalitesi yüksek takımlar gelecek. Her geçen gün Boluspor daha iyi oyun oynamaya çalışıyor ve gelişiyor oyun. Her geçen gün daha iyi olacağız diye düşünüyorum" diye konuştu.

Takımın şu anki durumundan memnuniyet duyduğunu dile getiren Koşukavak, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Erzurum'daki hava sıcaklığını takip ediyoruz. Antrenmanları saat 11.00'e almamızın sebebi bu. 20-23 derece arasında hava var orada hafta sonu. Burada da bu dereceleri yakalıyoruz. Ama Bolu ile arasında 1500 rakım farkı var. O biraz bizi etkiler. Erzurum'a da 1 gün önceden gidiyoruz. Oraya ya 2-3 gün önceden gitmek gerekiyor ya da maç saatinden 24 saat önce. Çünkü metabolizma oraya uyum göstermeden maç oynayıp çıkmamız lazım."