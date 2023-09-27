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        Anadolu Otoyolu'ndaki 45 günlük çalışma, Bolu Dağı esnafının yüzünü güldürdü

         TÜRKİYE'ninönemligeçiş güzergahlarından Anadolu Otoyolu´nun Bolu Dağı geçişinde Kaynaşlı ile Abant gişeleri arasındaki kısmın Ankara yönü, viyadükler üzerinde 45 gün sürecek bakım çalışmaları nedeniyle 25 Eylül'de ulaşıma kapatıldı. Araç trafiği eski yol olarak bilinen D-100 kara yolundan sağlanırken, meşhur et lokantaları da Bolu Dağı Tüneli açılmadan önceki eski günlerindeki gibi yoğun ilgi görmeye başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 17:42 Güncelleme: 27.09.2023 - 17:42
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        Anadolu Otoyolu'ndaki 45 günlük çalışma, Bolu Dağı esnafının yüzünü güldürdü
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         TÜRKİYE'ninönemligeçiş güzergahlarından Anadolu Otoyolu´nun Bolu Dağı geçişinde Kaynaşlı ile Abant gişeleri arasındaki kısmın Ankara yönü, viyadükler üzerinde 45 gün sürecek bakım çalışmaları nedeniyle 25 Eylül'de ulaşıma kapatıldı. Araç trafiği eski yol olarak bilinen D-100 kara yolundan sağlanırken, meşhur et lokantaları da Bolu Dağı Tüneli açılmadan önceki eski günlerindeki gibi yoğun ilgi görmeye başladı.

        Anadolu Otoyolu´nda yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle Kaynaşlı ile Abant gişeleri arasındaki yol güzergahının Ankara yönü 25 Eylül'de ulaşıma kapatıldı. 9 Kasım´a kadar sürecek olan çalışmalar nedeniyle İstanbul yönünden gelerek Ankara istikametine gidecek olan sürücüler Kaynaşlı gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor. Otoyolun devre dışı kalması sebebiyle D-100 kara yolunda araç yoğunluğu oluştu, ulaşım, yer yer durma noktasına geldi. Otoyolun kapatılması nedeniyle binlerce aracın D-100 kara yolu üzerinden Bolu Dağı´nı kullanmak zorunda kalması et lokantası işletmecilerini mutlu etti. Özellikle et lokantalarıyla ünlü Bolu Dağı geçişini kullanan vatandaşların tesislere uğraması, işletmelerin işlerinin arttırdı. Bolu Dağı´nın Ankara yönünde bulunan tesislerde yoğunluk yaşanmaya başlandı.

        'BURASI HALA ÇALIŞIYOR MU, DİYE ŞAŞIRANLAR OLUYOR'

        Bolu Dağı geçişindeki tesislerin 50 yıllık bir geçmişinin olduğuna dikkat çeken et lokantası işletmecisi Halil İbrahim Uygun, "Tünel açıldıktan sonra tünelin aktif kullanımı nedeniyle bazı vatandaşlarımız Bolu Dağı´nı bilmiyor. Burada 30´a yakın restoran var. Eskiden buraları bilenler aktif olarak bu yolu kullanıyor. Ama o döneme yetişememiş olanlar kullanmıyor. Bu dönemde bu bölgede bu tesislerin var olduğunu, böyle bir hizmet olduğunu gören herkes burayı tercih ediyor. Burası hala çalışıyor mu diye şaşıranlar oluyor. Bu kadar restoranın hala çalışıyor olmasına şaşırıyorlar. Bir sonraki seyahatlerinde de bu bölgeyi tercih ediyorlar" dedi.

        'İŞLERİMİZ TEKRAR AÇILDI'

        Et lokantası işletmecilerinden Reşat Uzunoğlan da  "Burası çok alışık olmadıkları bir yol. Unutulan bir yol. Tekrar vatandaşlarımız bu yolu hatırladılar. İşlerimiz tekrar açıldı ve vatandaşlarımız tekrar bu kültürü tattı. İşlerimiz iyi ve memnunuz" diye konuştu.

        Bolu Dağı´nda 38 yıldır esnaflık yapan Ayşe Kuru ise "Çok hoşumuza gitti. Bir ekmek parası almak için uğraşıyoruz. İşlerimiz çok arttı. Şu an daha güzel oldu. Bir sürü esnaf var parasını kazansın, evine ekmeğini götürsün" dedi.

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