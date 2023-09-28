Kamyonet dereye uçtu: 1 ölü, 3 yaralı
BOLU´da,dereye uçan kamyonetteki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
BOLU´da,dereye uçan kamyonetteki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 00.30 sıralarında Köprücüler köyü mevkisinde meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 34 GDT 361 plakalı kamyonet, yoldan çıkıp, Büyüksu Deresi'ne uçtu. Kazada araçta bulunan Murat Sınmaz (39) yaşamını yitirirken Serhan Aslandoğdu, Ebubekir Çalışkan ve Furkan Bülbül yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Murat Sınmaz´ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için hastanenin morguna gönderildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.