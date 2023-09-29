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        Boluspor Başkanı Abak´tan eski başkanlar nedeniyle gelen cezalara sert tepki

        Boluspor Başkanı Savaş Abak, eski kulüp başkanlarının futbolculara ödemediği paralar nedeniyle kırmızı-beyazlı kulübün icra ve yüksek miktarlarda borçla karşı karşıya kaldığını açıklayarak eski kulüp başkanlarına sert sözlerle yüklendi. Başkan Abak, "Eski başkan Abdullah Abat döneminde alınan Haris Hajdarevic dosyasından CAS ceza verdi. Dönemin 30 bin Euro´sunu şimdi 330 bin Euro olarak ödeyeceğiz. Bu kadar basiretsiz başkanlık yapılmaz. Bu kadar adice hareketler yapılmaz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 12:54 Güncelleme: 29.09.2023 - 12:55
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        Boluspor Başkanı Abak´tan eski başkanlar nedeniyle gelen cezalara sert tepki
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        Boluspor Başkanı Savaş Abak, eski kulüp başkanlarının futbolculara ödemediği paralar nedeniyle kırmızı-beyazlı kulübün icra ve yüksek miktarlarda borçla karşı karşıya kaldığını açıklayarak eski kulüp başkanlarına sert sözlerle yüklendi. Başkan Abak, "Eski başkan Abdullah Abat döneminde alınan Haris Hajdarevic dosyasından CAS ceza verdi. Dönemin 30 bin Euro´sunu şimdi 330 bin Euro olarak ödeyeceğiz. Bu kadar basiretsiz başkanlık yapılmaz. Bu kadar adice hareketler yapılmaz" dedi.

        1´inci Lig takımlarından Boluspor'da başkan Savaş Abak, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte kulüp binasında basın toplantısı düzenledi. Kırmızı-beyazlı kulübün eski başkanlarının futbolculara ödemediği paralar nedeniyle icra ve cezalarla karşı karşıya kaldıklarını açıklayan Abak, "Eski başkan Abdullah Abat döneminde alınan Haris Hajdarevic dosyasından CAS ceza verdi. Oyuncu tebligat göndermiş. 15 gün boyunca Boluspor'dan kimse tebligata yanıt vermiyor. Adam FIFA´ya gidiyor. FIFA´dan yazı geliyor. Bizimkiler hemen 22 bin 351 Euro´yu gönderiyorlar. Adamın 6 ay boyunca toplam alacağı 30 bin Euro. Ama adamın 2 yıllık sözleşmesi daha var. FIFA diyor ki, `Kardeşim sen bu futbolcuya 4.5 ay para ödemiyorsun ama sana yazıyoruz, parayı hemen gönderiyorsun. Burada haksız fesih var´ diyor. FIFA´dan sonra CAS var. Biz bir şey olmasın diye 50 bin Frank gönderiyoruz. CAS´ta aynı kararı onaylıyor. Benim gönderdiğim 50 bin Frank yandı. Abdullah Abat yönetiminin verdiği 30 bin Euro yandı, yüzde 5 faiz var. FIFA´ya ödenecek mahkeme masrafı var, CAS´a ödenecek mahkeme masrafı var, kulübüne ödenecek para var. Toplam ödenecek tutar 330 bin Euro´yu buluyor" şeklinde konuştu.

        ESKİ BAŞKANLARA SERT SÖZLER

        Dönemin 30 bin Euro´sunu şimdi 330 bin Euro olarak ödemek zorunda kaldıklarını vurgulayan Abak, eski başkanlara sert sözlerle tepki göstererek açıklamalarına şöyle devam etti:

        "30 bin Euro´yu 330 bin Euro ödeyeceksin. Şimdi ahlak nerde, Boluspor sevgisi nerede? Hata oluyor. Olmama ihtimali yok. Biz de Balde´yi aldık. Ödemesini yaparak gönderdik. Biz de derdik 2 sene sonra gelene bu işleri patlatayım diye. Boluspor geçmiş dönemde basiretsiz bir şekilde yönetildi. Bu kadar basiretsiz başkanlık yapılmaz. Bu kadar adice hareketler yapılmaz. Geldiğim günden beri öde öde öde her gün dosya patlatıyoruz. Bana bir iş adamı 'ben 30 bin Euro´yu 330 bin Euro öderim' desin. Bu kadar ahlaksızlık olur mu? Sesimi çıkarmıyorum, efendiliğimi bozmayayım diyorum. Bu kadar rezillik olur mu? Biri oteline takım gelecek diye başkanları arar. Başkanları arayacağına milletin parasını ödesene. Biri kafasına göre temlik koyar. 16 aydır buradayız, bitmedi. Bu kadar terbiyesizlik, ahlaksızlık olur mu? Geldiğim günden beri eskilerden 35 milyon para ödedim ben. 15 milyon da burada var. Toplam 50 milyon. Daha ne geleceği belli olur. Böyle başkanlığı herkes yapar. Ondan sonra kulüp battı. Batar tabi. Bu kadar rezillik olur mu? Yazıklar olsun"

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