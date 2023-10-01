İş makinesi taşıyan kamyon dereye devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

BOLU'da,Yedigöller Milli Parkı yolunda iş makinesi taşıyan kamyonun dereye devrildiği kazada sürücüsü Cengiz Güler yaralandı, yanında bulunan iş makinesi operatörü Necmettin Çalışkan (35) ise hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Yedigöller Milli Parkı yolunda meydana geldi. Cengiz Güler yönetimindeki üzerinde iş makinesi yüklü plakası öğrenilemeyen kamyon, orman yolunda seyir halinde olduğu sırada, yaklaşık 100 metre yükseklikten dereye devrildi. Kazada kamyon sürücüsü Cengiz Güler ve yanında yolcu olarak bulunan iş makinesi operatörü Necmettin Çalışkan yaralandı. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan Güler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kamyon içerisinde sıkışan Necmettin Çalışkan´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çalışkan'ın cansız bedeni Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Hafif yaralanan sürücü Cengiz Güler de aynı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.