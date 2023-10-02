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        KAMYONA ÇARPIP SIKIŞAN ÇEKİCİ SÜRÜCÜSÜNÜ İTFAİYE KURTARDI

        BOLU´dayağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önündeki kamyona çarpan çekicinin sürücüsü Ufuk Öner, araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü hastanede tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 02:42 Güncelleme: 02.10.2023 - 02:42
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        KAMYONA ÇARPIP SIKIŞAN ÇEKİCİ SÜRÜCÜSÜNÜ İTFAİYE KURTARDI
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        BOLU´dayağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önündeki kamyona çarpan çekicinin sürücüsü Ufuk Öner, araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü hastanede tedaviye alındı.

        Kaza, saat 00.50 sıralarında D-100 karayolunun Abant kavşağı mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönünden Bolu istikametine giden Ufuk Öner idaresindeki 06 EB 7273 plakalı çekici, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kavşakta önünde seyreden Şinasi Canpolat yönetimindeki 23 ADR 027 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada çekicinin ön kısmı demir yığını haline dönüşürken, yaralanan sürücü araç içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçta sıkışan çekici sürücüsü Ufuk Öner, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Öner, ambulansla sevk edildiği hastanede tedaviye alındı. Karayolunda trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        Cep telefonu

        -Yaralı çekici sürücüsünün araçtan çıkarılması

        Aktüel

        -Olay yerinden görüntü

        -Kaza yapan araçlardan detaylar

        -Detaylar

        DHA-Gündem - Türkiye-Bolu - Mutlu YUCA

        2023-10-02 02:41:40

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