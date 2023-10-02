Bolu Dağı´nda sağanak ve sis ulaşımı yavaşlattı BOLUDağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sağanak ve sis ulaşımı yavaşlattı. Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düşmesiyle sürücüler, yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

BOLUDağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sağanak ve sis ulaşımı yavaşlattı. Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düşmesiyle sürücüler, yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Bolu Dağı´nın D-100 kara yolu geçişinin Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sağanak ve sis etkili oldu. Bölgede sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Güzergahta sis ve sağanak sebebiyle ulaşım yavaşladı. Bolu Dağı'nın dik yokuşlarının ve virajların olduğu noktalarda sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Polis ekipleri de güzergahta ulaşımın yoğun olduğu bölgelerde kontrollerini artırdı.