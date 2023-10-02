Kovanların bakımını yaparken arılar soktu, kurtarılamadı
BOLU´daevininbahçesinde bulunan kovanların bakımını yaparken arıların soktuğu Mustafa Karakaya (45), yaşamını yitirdi.
BOLU´daevininbahçesinde bulunan kovanların bakımını yaparken arıların soktuğu Mustafa Karakaya (45), yaşamını yitirdi.
Olay, dün öğle saatlerinde Doğancı köyünde meydana geldi. Evinin bahçesinde bulunan arı kovanlarının bakımını yapan Mustafa Karakaya´yı boyun bölgesinden arılar soktu. Karakaya, evine giderek eşinden sağlık ekiplerini çağırmasını istedi. Arılara alerjisi olduğu öğrenilen Karakaya, kısa sürede fenalaştı. Karakaya, eve gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Karakaya, bugün Doğancı köyü camisinde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.