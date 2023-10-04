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        Boluspor Teknik Direktörü Koşukavak: Bu ligde maç kazanmak kolay değil

        BOLUSPOR Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, hafta sonu kendi sahalarında kadro kalitesi yüksek bir takım olan Göztepe ile karşılaşacaklarını belirterek, "Zor bir maç oynayacağız. 7 maç 6 puan çok iyi bir durum değil. Bu ligde maç kazanmak kolay değil. Mevcut şartlarla mevcut kadroyla kalan maçları oynayacağız. İç sahada kazanmak istiyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 12:19 Güncelleme: 04.10.2023 - 12:20
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        Boluspor Teknik Direktörü Koşukavak: Bu ligde maç kazanmak kolay değil
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        BOLUSPOR Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, hafta sonu kendi sahalarında kadro kalitesi yüksek bir takım olan Göztepe ile karşılaşacaklarını belirterek, "Zor bir maç oynayacağız. 7 maç 6 puan çok iyi bir durum değil. Bu ligde maç kazanmak kolay değil. Mevcut şartlarla mevcut kadroyla kalan maçları oynayacağız. İç sahada kazanmak istiyoruz" dedi.

        1´inci Lig takımlarından Boluspor, pazar günü kendi evinde oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Yalçın Koşukavak, sabah yapılan antrenmanda sahanın ortasında oyuncularıyla maç hazırlıklarına ilişkin kısa bir görüşme yaptı. Kırmızı beyazlı oyuncular antrenmanda taktik ve topla çalışma gerçekleştirdi.

        Koşukavak, antrenman öncesi hafta sonu kendi sahasında oynayacakları Göztepe maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, şunları söyledi:

        "Göztepe kadro anlamında bu ligin yatırımlı kadrosu. Yabancı bir şirket takımı aldı. Kulübün içinde çok ciddi yapılanma var. Kadro kalitesi çok yüksek takımlardan bir tanesi. Zor bir maç oynayacağız. 7 maç 6 puan çok iyi bir durum değil. Bu ligde maç kazanmak kolay değil. Mevcut şartlarla mevcut kadroyla kalan maçları oynayacağız. İç sahada kazanmak istiyoruz."

        KENDİSİNE KIRMIZI KART GÖSTEREN HAKEME TEPKİ

        Erzurumspor maçında kırmızı kart yediğinin hatırlatıldığı Koşukavak, "Ben hakeme `Hücumcu faul yapıyor´ dedim sarı kart yedim. Maç bittikten sonra 5 dakika uzatma verdiler. 5 dakika uzatmalık bir durum yoktu. Hakeme maçtan sonra `Hem uzatmada 5 dakikalık bir durum yoktu, siz genç hakemsiniz topun oyunda kalma süresini biz antrenörler ve siz sağlayacaksınız´ dedim. Bir sarı kart daha. Çok şaşırdım. İki gündür hakem analizi yapıyorum. 2022-2023 sezonu en çok kart kullanan hakem Abdulkadir Bitigen. Maçta 7 sarı kart, 2 kırmızı kart olacak bir durum yoktu. Hakem kartı silah gibi kullanıyor" şeklinde konuştu.

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