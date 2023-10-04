Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Cezaevi firarisi, yorgan altında gizlenirken bulundu

        BOLU'da3aydır aranan cezaevi firarisi Sinan Kuşçuoğlu (27), sakladığı evde, yorganların altına gizlenmiş halde yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 16:56 Güncelleme: 04.10.2023 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cezaevi firarisi, yorgan altında gizlenirken bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        BOLU'da3aydır aranan cezaevi firarisi Sinan Kuşçuoğlu (27), sakladığı evde, yorganların altına gizlenmiş halde yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ay önce Sakarya Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden Sinan Kuşçuoğlu'nun, Bolu'da olduğunu belirledi. Kuşçuoğlu'nun saklandığı evin tespit edilmesinin ardından operasyon düzenlendi. Kuşçuoğlu, yorganların altına gizlenmiş halde yakalandı. Gözaltına alınan ve hakkında 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetten yoksun bırakma' gibi çok sayıda suçtan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kuşçuoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Milli Savunma Bakanlığı'nda kritik toplantı
        Milli Savunma Bakanlığı'nda kritik toplantı
        "2 teröristin Suriye'den geldiği tespit edildi"
        "2 teröristin Suriye'den geldiği tespit edildi"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Tadic'e sürpriz talip!
        Tadic'e sürpriz talip!
        Günübirlik kiralamaya komşu şartı!
        Günübirlik kiralamaya komşu şartı!
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        İSKİ açıkladı! 5 günlük yağışın ardından barajların doluluk oranı!
        İSKİ açıkladı! 5 günlük yağışın ardından barajların doluluk oranı!
        Kimyasal patlamanın ardından 43 daire sakini tahliye edildi! 4 kişi gözaltında!
        Kimyasal patlamanın ardından 43 daire sakini tahliye edildi! 4 kişi gözaltında!
        Yol yapım çalışmalarında bulunmuştu...
        Yol yapım çalışmalarında bulunmuştu...
        Kedi tırmığı sanmıştı! Gerçek bambaşka çıktı
        Kedi tırmığı sanmıştı! Gerçek bambaşka çıktı
        240 bin dolara satılması bekleniyor
        240 bin dolara satılması bekleniyor
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Bakan Yerlikaya duyurmuştu! Tefecilerin eline düşen iş insanı canına kıymış!
        Bakan Yerlikaya duyurmuştu! Tefecilerin eline düşen iş insanı canına kıymış!
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        Her şeyden habersiz yürüyordu... 20 saniye sonra gelen ölüm!
        Her şeyden habersiz yürüyordu... 20 saniye sonra gelen ölüm!
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Görenler şaştı kaldı! Gelinlikleri dere yakınına attılar
        Görenler şaştı kaldı! Gelinlikleri dere yakınına attılar
        İstanbul'da 3 çocuğun nasıl öldüğü ortaya çıktı!
        İstanbul'da 3 çocuğun nasıl öldüğü ortaya çıktı!
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu

        Benzer Haberler

        Bolu'da firari hükümlü saklandığı evde yorganların arasında yakalandı
        Bolu'da firari hükümlü saklandığı evde yorganların arasında yakalandı
        BAİBÜ'de "Madde Bağımlılığı ile Mücadele" programı
        BAİBÜ'de "Madde Bağımlılığı ile Mücadele" programı
        Boluspor, Göztepe maçına hazırlanıyor
        Boluspor, Göztepe maçına hazırlanıyor
        Bolu'da yakalanan uyuşturucu hükümlüsünün üzerinden sahte savcı kimliği çık...
        Bolu'da yakalanan uyuşturucu hükümlüsünün üzerinden sahte savcı kimliği çık...
        Boluspor Teknik Direktörü Koşukavak: Bu ligde maç kazanmak kolay değil
        Boluspor Teknik Direktörü Koşukavak: Bu ligde maç kazanmak kolay değil
        Bolu'da su ürünleri denetimi yapıldı
        Bolu'da su ürünleri denetimi yapıldı