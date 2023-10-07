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        Gölcük´te çam ağaçları arasında yoga

        BOLU´dahafta sonu güneşli havaya fırsat bilenler Gölcük Tabiat Parkı'na akın etti. İstanbul´dan gelen 90 kişilik grup çam ağaçları arasındaki tabiat parkında göl kenarında yoga yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 14:16 Güncelleme: 07.10.2023 - 14:20
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        Gölcük´te çam ağaçları arasında yoga
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        BOLU´dahafta sonu güneşli havaya fırsat bilenler Gölcük Tabiat Parkı'na akın etti. İstanbul´dan gelen 90 kişilik grup çam ağaçları arasındaki tabiat parkında göl kenarında yoga yaptı.

        Bolu´nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı. Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte son güneşli günleri kaçırmak istemeyen tatilciler hafta sonu tatilini değerlendirmek için çam ormanları arasındaki Gölcük´e geldi. Orman yangınlarına karşı alınan tedbirler kapsamında mangal yasağının da kalkmasıyla tatilciler göl çevresindeki alanlarda mangallarını yakarak piknik yaptılar. Bazı tatilcilerde göl çevresinde golf araçlarıyla tur atıp neşeli dakikalar geçirdiler.

        İstanbul´un Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğünün organizasyonu ile Gölcük´e gelen 90 kişilik grup, göl kenarında toplu halde yoga etkinliği düzenledi. Farklı yaş gruplarından kişller yoga yapıp, daha sonra göl çevresinde tur atarak eşsiz manzaranın tadını çıkardı. 

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