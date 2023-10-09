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        Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oldu

        BOLUDağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan sağanak ve sis, ulaşımı yavaşlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 10:46 Güncelleme: 09.10.2023 - 10:50
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        Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oldu
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        BOLUDağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan sağanak ve sis, ulaşımı yavaşlattı.

        Türkiye'nin önemli kara yolu geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağı'nda, sabah saatlerinde itibaren sağanak ve sis etkili oldu. Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinin Karanlıkdere ve Seymenler mevkiinde etkili olan sağanak ve sis, ulaşımı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin 20 metreye kadar düşmesi, ulaşımı yavaşlattı. Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yol güzergahlarındaki kontrollerini artırdı.

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