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        Mahkeme itirazı reddetti, Tanju Özcan'ın ihracı kesinleşti (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 17:26 Güncelleme: 09.10.2023 - 17:30
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        Mahkeme itirazı reddetti, Tanju Özcan'ın ihracı kesinleşti (3)
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        'ÇÖPEATILMASIKABUL EDİLEMEZ'

        CHP Bolu Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, Tanju Özcan'ın İl Başkanlığı binasında asılı olan fotoğrafının çöpe atılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Fotoğrafı çöpe atan CHP'li Belediye Meclisi Üyesi İlkay Bayrak'ın yaptığının bir disiplin suçu olduğunu belirten Uç, "Ben ve yönetimim olarak kesinlikle böyle bir hareketi kabul etmediğimizi belirtmek isterim. Partimizin her kademesinde görev almış, partimizden 4 dönem milletvekilliği ve 1 dönem de belediye başkanı olarak seçilmiş olan Tanju Özcan, şu an partimizde olmasa da yıllarca emek vermiş isimlerden birisidir. Ayrıca önemle belirtmek isterim ki çöpe atılan fotoğrafta Tanju Özcan'ın fotoğrafının yanında partimizin logosu yer almaktadır. Partimizin logosunun bulunduğu bir görselin çöpe atılması kabul edilemez ve kesinlikle tasvip etmiyoruz. Bu, bir disiplin suçudur. İl Başkanı'mız Sayın Ersan Türkoğlu da bu konuda gerekli yaptırımı yapacaktır" dedi.

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