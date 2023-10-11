Odun yüklü traktör, şarampole düştü; sürücü yaralı, eşi öldü

BOLU´da odunyüklütraktörün şarampole düştüğü kazada Arife Ergün (68) hayatını kaybetti, sürücü eşi Mustafa Ergün (73) yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Bolu-Kıbrıscık yolu üzerinde meydana geldi. Kıbrıscık yönünden kent merkezi istikametine giden Mustafa Ergün, 54 UE 309 plakalı odun yüklü traktörünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Traktör, şarampole düştü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada Mustafa Ergün hafif yaralanırken, yanında bulunan eşi Arife Ergün ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürülen Arife Ergün, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.