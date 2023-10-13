Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Esnaf, arazi tartışmasında bıçaklandı

        BOLU´daiddiaya göre esnaflık yapan Murat Calp (44), sanayi sitesinde arazi alışverişi nedeniyle tartıştığı Ahmet B. (46) tarafından bıçaklandı. Calp, 4 yerinden yaralaınrken, şüpheli polis merkezine giderek teslim oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 15:00 Güncelleme: 13.10.2023 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Esnaf, arazi tartışmasında bıçaklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BOLU´daiddiaya göre esnaflık yapan Murat Calp (44), sanayi sitesinde arazi alışverişi nedeniyle tartıştığı Ahmet B. (46) tarafından bıçaklandı. Calp, 4 yerinden yaralaınrken, şüpheli polis merkezine giderek teslim oldu.

        Olay, dün akşam saatlerinde Aşağısoku Mahallesi´nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi´nde meydana geldi. Kent merkezinde elektronik eşya mağazası sahibi Murat Calp ile sanayi sitesinde otomobil tamir servisi bulunan Ahmet B. arasında iddiaya göre arazi alışverişi nedeniyle tartışma yaşandı. İkili arasında yaşanan gerginliğin ardından Ahmet B. iş yerinin önünde bıçakla Calp´a saldırdı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Calp, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye sevk edildi. Vücudunda 4 bıçak darbesi tespit edilen Calp, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

        Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Ahmet B., olay sonrası polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gazze sınırında tank hareketliliği
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        "Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor"
        "Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor"
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        "KKM'den çıkmak istiyoruz"
        "KKM'den çıkmak istiyoruz"
        Cristiano Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası!
        Cristiano Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası!
        Tarihin en büyük halka arzı
        Tarihin en büyük halka arzı
        Gruptan nasıl çıkarız?
        Gruptan nasıl çıkarız?
        Takside dehşet kamerada! Kaldırım taşıyla gasp girişimi!
        Takside dehşet kamerada! Kaldırım taşıyla gasp girişimi!
        ManU'dan Szymanski'ye dev teklif!
        ManU'dan Szymanski'ye dev teklif!
        Büyükçekmece'de polisi şehit eden çeteye operasyon!
        Büyükçekmece'de polisi şehit eden çeteye operasyon!
        Üç günde şah-mat!
        Üç günde şah-mat!
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"
        Dehşeti yaşatmak isteyen yolcuyu kaptan durdurdu!
        Dehşeti yaşatmak isteyen yolcuyu kaptan durdurdu!
        10 yıldır haberi var
        10 yıldır haberi var
        Putin'den İsrail'in kara operasyonu hazırlığı hakkında açıklama
        Putin'den İsrail'in kara operasyonu hazırlığı hakkında açıklama
        Oğlu okulda öldürmüştü! Katil evlat için karar!
        Oğlu okulda öldürmüştü! Katil evlat için karar!
        Turizmin başkentinde 24 saatlik su kesintisi!
        Turizmin başkentinde 24 saatlik su kesintisi!
        Ankara'nın başkent oluşunun 100'üncü yıldönümü
        Ankara'nın başkent oluşunun 100'üncü yıldönümü

        Benzer Haberler

        Bolu'da afet eğitimi "meydan"a taşındı
        Bolu'da afet eğitimi "meydan"a taşındı
        Kıbrıscık Kaymakam Deniz, göreve başladı
        Kıbrıscık Kaymakam Deniz, göreve başladı
        Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü
        Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü
        Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği Başkanlığına Gürbüz seçildi
        Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği Başkanlığına Gürbüz seçildi
        Odun yüklü traktör, şarampole düştü; sürücü yaralı, eşi öldü
        Odun yüklü traktör, şarampole düştü; sürücü yaralı, eşi öldü
        Bolu'da traktörden düşen kadın öldü, eşi yaralandı
        Bolu'da traktörden düşen kadın öldü, eşi yaralandı