Esnaf, arazi tartışmasında bıçaklandı BOLU´daiddiaya göre esnaflık yapan Murat Calp (44), sanayi sitesinde arazi alışverişi nedeniyle tartıştığı Ahmet B. (46) tarafından bıçaklandı. Calp, 4 yerinden yaralaınrken, şüpheli polis merkezine giderek teslim oldu.

BOLU´daiddiaya göre esnaflık yapan Murat Calp (44), sanayi sitesinde arazi alışverişi nedeniyle tartıştığı Ahmet B. (46) tarafından bıçaklandı. Calp, 4 yerinden yaralaınrken, şüpheli polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Aşağısoku Mahallesi´nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi´nde meydana geldi. Kent merkezinde elektronik eşya mağazası sahibi Murat Calp ile sanayi sitesinde otomobil tamir servisi bulunan Ahmet B. arasında iddiaya göre arazi alışverişi nedeniyle tartışma yaşandı. İkili arasında yaşanan gerginliğin ardından Ahmet B. iş yerinin önünde bıçakla Calp´a saldırdı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Calp, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye sevk edildi. Vücudunda 4 bıçak darbesi tespit edilen Calp, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Ahmet B., olay sonrası polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.