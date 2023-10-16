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        Düğün salonu önünde tekme-tokat kavga kamerada

        BOLU'dadüğün salonu önünde davetli iki grup arasında çıkan tekme-tokat kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 12:16 Güncelleme: 16.10.2023 - 12:20
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        Düğün salonu önünde tekme-tokat kavga kamerada
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        BOLU'dadüğün salonu önünde davetli iki grup arasında çıkan tekme-tokat kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, dün akşam Yukarısoku Mahallesi'ndeki bir düğün salonunun önünde meydana geldi. Düğünden çıkan bazı davetliler arasında, bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile taraflar, tekme-tokat birbirine girdi. Kavga, diğer davetlilerin araya girmesi ile sona erdi. Fakat bu sırada uzaklaşmak istemeyen bir kişi nedeniyle kavga yeniden alevlendi. Araya girenler, tarafları ayırdı. Kavga cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

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