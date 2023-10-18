Bolu Dağı´nda sağanak ve sis ulaşımı yavaşlattı BOLUDağı´nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan sağanak ve sis ulaşımı yavaşlattı.

BOLUDağı´nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan sağanak ve sis ulaşımı yavaşlattı.

Bolu Dağı´nın D-100 kara yolu geçişinde sabah saatlerinden itibaren sağanak ve sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara yönünün yol çalışması sebebiyle ulaşıma kapalı olmasıyla D-100 kara yolunu kullanmak zorunda kalan sürücüler, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Sis ve sağanak nedeniyle yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle polis ekipleri de güzergah üzerinde önlemlerini artırdı.