Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu Dağı´nda sağanak ve sis ulaşımı yavaşlattı

        BOLUDağı´nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan sağanak ve sis ulaşımı yavaşlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 10:40 Güncelleme: 18.10.2023 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu Dağı´nda sağanak ve sis ulaşımı yavaşlattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BOLUDağı´nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan sağanak ve sis ulaşımı yavaşlattı.

        Bolu Dağı´nın D-100 kara yolu geçişinde sabah saatlerinden itibaren sağanak ve sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara yönünün yol çalışması sebebiyle ulaşıma kapalı olmasıyla D-100 kara yolunu kullanmak zorunda kalan sürücüler, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Sis ve sağanak nedeniyle yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle polis ekipleri de güzergah üzerinde önlemlerini artırdı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        İsrail'e tepki, Filistin'e destek
        İsrail'e tepki, Filistin'e destek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Gazze'de hastane vuruldu, dünya ayaklandı!
        Gazze'de hastane vuruldu, dünya ayaklandı!
        Arap ülkelerinden Biden'a peş peşe tepki!
        Arap ülkelerinden Biden'a peş peşe tepki!
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Hamas lideri Haniye'den ilk tepki
        Hamas lideri Haniye'den ilk tepki
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Taşkınlık yapınca çıkarıldıkları restorana saldırdılar!
        Taşkınlık yapınca çıkarıldıkları restorana saldırdılar!
        Galatasaray karanlıktan elmas çıkardı
        Galatasaray karanlıktan elmas çıkardı
        Zeytinyağı ihracatında yasak sürecek
        Zeytinyağı ihracatında yasak sürecek
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Küçük yaştaki çocukların nişan töreninde flaş gelişme!
        Küçük yaştaki çocukların nişan töreninde flaş gelişme!
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Omuz atma cinayetini anlattı! "Kucağımda can verdi!"
        Omuz atma cinayetini anlattı! "Kucağımda can verdi!"
        Adana'da şoke eden olay! 2 kadın ve 1 çocuk 17 daireyi soydu!
        Adana'da şoke eden olay! 2 kadın ve 1 çocuk 17 daireyi soydu!
        O anlar kamerada! Eşini bıçaklayan kocaya linç!
        O anlar kamerada! Eşini bıçaklayan kocaya linç!
        Konutta fiyat balonu
        Konutta fiyat balonu
        Suçsuz bulunmuştu, yeniden yargılanacak
        Suçsuz bulunmuştu, yeniden yargılanacak
        Altın ve dolarda yeni zirveler
        Altın ve dolarda yeni zirveler

        Benzer Haberler

        Bolu'da bariyere çarpan cipin sürücüsü yaralandı
        Bolu'da bariyere çarpan cipin sürücüsü yaralandı
        Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oldu
        Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oldu
        Bolu'da kafe işletmecisinin bıçakla yaralanmasına ilişkin davada karar
        Bolu'da kafe işletmecisinin bıçakla yaralanmasına ilişkin davada karar
        Mengen itfaiyesi araç filosunu güçlendiriyor
        Mengen itfaiyesi araç filosunu güçlendiriyor
        Mengen'de "100. Yıl Cumhuriyet Koşusu" düzenlenecek
        Mengen'de "100. Yıl Cumhuriyet Koşusu" düzenlenecek
        Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı