Kafe sahibinin bıçaklandığı kavgada 3 sanığa hapis BOLU´da,kafe işletmecisi Necmettin Y.´yi (47) bıçakla yaralayan eski çalışanı Cuma Görmezoğlu (38) ile kavgaya karışan arkadaşları Melike G. (21) ve Ali K. (43), 7,5 yıl ile 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Kavga ve bıçaklama anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

BOLU´da,kafe işletmecisi Necmettin Y.´yi (47) bıçakla yaralayan eski çalışanı Cuma Görmezoğlu (38) ile kavgaya karışan arkadaşları Melike G. (21) ve Ali K. (43), 7,5 yıl ile 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Kavga ve bıçaklama anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, geçen yıl temmuz ayında Büyük Cami Mahallesi´nde meydana geldi. Cuma Görmezoğlu, bir süre çalışıp daha sonra ayrıldığı kafenin önünde iş yeri sahibi Necmettin Y. ile karşılaştı. Husumetli olan taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgaya, Cuma Görmezoğlu´nun yanındaki arkadaşları Melike G. ve Ali K. de dahil oldu. Kavga sırasında Necmettin Y., dövülüp Cuma Görmezoğlu tarafından karnından bıçakla yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan şüphelilerden Görmezoğlu tutuklanırken, diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Necmettin Y. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

Cuma Görmezoğlu, Melike G. ve Ali K. hakkında `kasten öldürmeye teşebbüs´ suçlamasıyla Bolu 2´nci Ağır Ceza Mahkemesi´nce dava açıldı. Davanın karar duruşmasında Cuma Görmezoğlu ile Necmettin Y. ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Melike G. ile Ali K. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada söz hakkı verilen Necmettin Y., hala sanık ve arkadaşlarının tehdidi ve tacizine maruz kaldığını öne sürerek sanıkların cezalandırılmasını istedi. Son sözleri sorulan sanık Cuma Görmezoğlu ise tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, haksız tahrik altında suçu işlediklerine hükmettiği sanıklardan Melike G.´ye 7,5 yıl, Cuma Görmezoğlu'na 9 yıl, Ali K.´ye ise 10 yıl hapis cezası verdi. Cuma Görmezoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, diğer sanıklar için uygulanan adli kontrol şartlarının, haklarındaki hükmün infazına kadar devamını kararlaştırdı.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada kavganın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, Cuma Görmezoğlu´nun Necmettin Y.´yi bıçakladığı anlar da yer aldı.