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        İki araca çarpıp yan yatan otomobilin alkollü sürücüsü: El frenini çekin, araba kaymasın

         BOLU´da parkhalindeki2 otomobile çarpıp, takla atan otomobilin sürücüsü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralanan alkollü sürücü Hüseyin Ü. (62), yan yatan otomobilden çıkarıldığı sırada, "El frenini çekin, araba kaymasın" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 20:51 Güncelleme: 18.10.2023 - 20:55
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        İki araca çarpıp yan yatan otomobilin alkollü sürücüsü: El frenini çekin, araba kaymasın
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         BOLU´da parkhalindeki2 otomobile çarpıp, takla atan otomobilin sürücüsü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralanan alkollü sürücü Hüseyin Ü. (62), yan yatan otomobilden çıkarıldığı sırada, "El frenini çekin, araba kaymasın" dedi.

        Kaza, saat 19.00 sıralarında Alpağut Mahallesi 4´üncü Cadde´de meydana geldi. Hüseyin Ü. yönetimindeki 14 AV 671 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halindeki 2 otomobile çarptıktan sonra takla attı. Otomobil sürücüsü yan yatan otomobilde sıkışırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarmak için otomobilin ön camını kesti.

        OTOMOBİLDEN ÇIKMAYI REDDETTİ

        Alkollü olduğu öğrenilen sürücü otomobilden çıkmayı reddederken, bunun üzerine kaza yerine eşi ve yeğeni çağrıldı. Eşi, yeğeni ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve iknasıyla Hüseyin Ü., yarım saatlik çalışma sonucu otomobilden çıkarıldı.

        'EL FRENİNİ ÇEKİN, ARABA KAYMASIN'

        Alkollü sürücü, otomobilden çıkarıldığı sırada itfaiye ekiplerine "El frenini çekin, araba kaymasın" diye uyarıda bulundu. İtfaiye personeli ise Hüseyin Ü.'ye otomobilin yan yatmış halde olduğunu ve kaymayacağını söyledi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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