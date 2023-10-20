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        Otomobil ile çarpışan motosikletteki çift, öldü

        BOLU'daotomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Adem Bayrak (38) ile eşi Zeynep Bayrak (34), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 11:59 Güncelleme: 20.10.2023 - 12:00
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        Otomobil ile çarpışan motosikletteki çift, öldü
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        BOLU'daotomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Adem Bayrak (38) ile eşi Zeynep Bayrak (34), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 09.30 sıralarında D-100 kara yolu Kartalkaya Kavşağı'nda meydana geldi. Bolu yönünden Ankara yönüne giden S.Ö. idaresindeki 14 HB 177 plakalı otomobil ile Adem Bayrak (38) yönetimindeki 08 ABK 266 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, her ikisinde de kask bulunan motosiklet sürücüsü Bayrak ile arkasında oturan eşi Zeynep Bayrak (34), ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Bayrak çifti kurtarılamadı.

        Otomobil sürücüsü S.Ö. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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