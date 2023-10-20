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        Bozayı sokaklarda yemek aradı; o anlar kamerada

         BOLU'nunYeniçağailçesinde, gece saatlerinde mahalle aralarında dolaşarak yemek arayan bozayı, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 19:14 Güncelleme: 20.10.2023 - 19:15
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        Bozayı sokaklarda yemek aradı; o anlar kamerada
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         BOLU'nunYeniçağailçesinde, gece saatlerinde mahalle aralarında dolaşarak yemek arayan bozayı, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

        Yeniçağa ilçesinde ormandan ilçe merkezine inen bozayı, mahalle aralarında dolaştı. Gece saatlerinde Asilbey Mahallesinde dolaşan ayıyı gören vatandaşlar, meraklı bakışlarla ayıyı izledi. Sokaklarda dolaşarak yemek arayan bozayı mahalle sakinlerini de tedirgin etti. Ayının sokaklarda dolaşıp yemek aradığı anlar, bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntüledi.

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