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        Öğretmen ve öğrencilerden 100´üncü yıl koreografisi

        BOLU'da,650 öğrenci ve 52 öğretmen, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100´üncü yılına özel, Türkiye haritası ve '100' yazılı koreografi oluşturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 12:01 Güncelleme: 27.10.2023 - 12:05
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        Öğretmen ve öğrencilerden 100´üncü yıl koreografisi
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        BOLU'da,650 öğrenci ve 52 öğretmen, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100´üncü yılına özel, Türkiye haritası ve '100' yazılı koreografi oluşturdu.

        Köroğlu İlk ve Ortaokulu'nda, Cumhuriyet´in 100´üncü yılına özel koreografi yapıldı. 650 öğrenci, okul bahçesinde sıralanarak Türkiye haritasını oluşturdu. 52 öğretmen de haritanın içerisinde sıralanarak, Cumhuriyet´in 100´üncü yılını temsilen, '100' yazdı. Harita içerisinde Mustafa Kemal Atatürk´ün portresi ve Türk bayrağı da yer aldı. Koreografi dron ile görüntülendi.

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