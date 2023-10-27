Öğretmen ve öğrencilerden 100´üncü yıl koreografisi BOLU'da,650 öğrenci ve 52 öğretmen, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100´üncü yılına özel, Türkiye haritası ve '100' yazılı koreografi oluşturdu.

BOLU'da,650 öğrenci ve 52 öğretmen, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100´üncü yılına özel, Türkiye haritası ve '100' yazılı koreografi oluşturdu.

Köroğlu İlk ve Ortaokulu'nda, Cumhuriyet´in 100´üncü yılına özel koreografi yapıldı. 650 öğrenci, okul bahçesinde sıralanarak Türkiye haritasını oluşturdu. 52 öğretmen de haritanın içerisinde sıralanarak, Cumhuriyet´in 100´üncü yılını temsilen, '100' yazdı. Harita içerisinde Mustafa Kemal Atatürk´ün portresi ve Türk bayrağı da yer aldı. Koreografi dron ile görüntülendi.