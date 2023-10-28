Üniversite öğrencisi, çalıştığı kafede portatif ocağı yakarken yandı

BOLU´dabir kafede çalışan üniversite öğrencisi Seyran Çakırga (21), müşterilerin masasına götürdüğü portatif ocağı yakarken, içindeki jelin üzerine sıçraması sonucu yaralandı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Borazanlar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'ndaki bir kafede meydana geldi. Kafede çalışan üniversite öğrencisi Seyran Çakırga, kahvaltı için gelen müşterinin masasına, çaydanlığın sıcak kalması için kullanılan portatif ocağı getirdi. Çakırga, ocağı çakmakla yakarken, alev alan içindeki jel üzerine geldi. Müşterilerden bazıları, Seyran Çakırga´nın üzerindeki alevlere müdahale etti, bazıları ise panikle dışarı çıktı. İhbar üzerine kafeye, polis, itfaiye ve 112 acil ekibi sevk edildi. Vücudunda yanıklar oluşan Seyran Çakırga, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Çakırga'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.