Kahvehanede başlayan kavga, sokağa taştı
BOLU´dakahvehanede oyun oynayanlar arasında çıkan kavga, sokağa taştı. Taraflar tekme- tokat kavga etti.
BOLU´dakahvehanede oyun oynayanlar arasında çıkan kavga, sokağa taştı. Taraflar tekme- tokat kavga etti.
Olay, gece yarısı sıralarında Semerkant Mahallesi İhtiyaroğlu Sokak´ta meydana geldi. Kahvehanede oyun oynayanlar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Sokağa taşan kavgada 2 kişi yolun ortasında tekme tokat birbirine girdi, yanlarında bulunanlar ise onları ayırmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kahvehanede bulunanların polis ekiplerine de zorluk çıkarmasının ardından 2 kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.