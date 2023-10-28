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        Kahvehanede başlayan kavga, sokağa taştı

        BOLU´dakahvehanede oyun oynayanlar arasında çıkan kavga, sokağa taştı. Taraflar tekme- tokat kavga etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 15:07 Güncelleme: 28.10.2023 - 15:10
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        Kahvehanede başlayan kavga, sokağa taştı
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        BOLU´dakahvehanede oyun oynayanlar arasında çıkan kavga, sokağa taştı. Taraflar tekme- tokat kavga etti.

        Olay, gece yarısı sıralarında Semerkant Mahallesi İhtiyaroğlu Sokak´ta meydana geldi. Kahvehanede oyun oynayanlar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Sokağa taşan kavgada 2 kişi yolun ortasında tekme tokat birbirine girdi, yanlarında bulunanlar ise onları ayırmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kahvehanede bulunanların polis ekiplerine de zorluk çıkarmasının ardından 2 kişi gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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