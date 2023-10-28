Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Ralli pilotları Bolu dağlarında tozu dumana kattılar

        BOLU´da Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen 100. Yıl Rallisi'nde pilotlar dağlık bölgedeki zorlu arazide yarıştılar. Bolu dağlarındaki zorlu yarışı seyircilerde ilgiyle izledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 16:35 Güncelleme: 28.10.2023 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ralli pilotları Bolu dağlarında tozu dumana kattılar
        ABONE OL
        ABONE OL

        BOLU´da Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen 100. Yıl Rallisi'nde pilotlar dağlık bölgedeki zorlu arazide yarıştılar. Bolu dağlarındaki zorlu yarışı seyircilerde ilgiyle izledi.

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 4. yarışı olan "100. Yıl Rallisi" Bolu´da start aldı. 63 araç ve 126 pilotun katıldığı yarışların ilk etabı Demirciler köyünden başladı. Start noktasından çıkış yapan araçlar Bolu dağlarındaki zorlu parkuru geçebilmek için yarıştı. İlk gün 5 etabın geçileceği yarışları ralli tutkunları da seyirci alanlarından izledi. Araçların tozu dumana kattığı anları vatandaşlar ilgiyle izledi. Pilotlar yarışın yarın koşulacak ikinci bölümünde 4 etap koşulacak. Pilotlar iki gün sürecek yarışlarda toplam uzunluğu 294,63 kilometre olan 9 etabı geçecekler.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail sen işgalcisin, örgütsün
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail sen işgalcisin, örgütsün
        Büyük Filistin mitingi başladı
        Büyük Filistin mitingi başladı
        "Fırsatçılara ve fahiş fiyatlara geçit yok"
        "Fırsatçılara ve fahiş fiyatlara geçit yok"
        Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak
        Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak
        Daha 41 yaşındaydı! O anlar kamerada! Halı sahada ölüm!
        Daha 41 yaşındaydı! O anlar kamerada! Halı sahada ölüm!
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        100. yıla özel hatıra parası
        100. yıla özel hatıra parası
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Türkiye'nin ilk ve tek köyü
        Türkiye'nin ilk ve tek köyü
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Villa inşaatında bir mezar daha bulundu
        Villa inşaatında bir mezar daha bulundu
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"

        Benzer Haberler

        Kahvehanede başlayan kavga, sokağa taştı
        Kahvehanede başlayan kavga, sokağa taştı
        Üniversite öğrencisi, çalıştığı kafede portatif ocağı yakarken yandı
        Üniversite öğrencisi, çalıştığı kafede portatif ocağı yakarken yandı
        2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 4. yarışı Bolu'da başladı
        2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 4. yarışı Bolu'da başladı
        Orman köylüleri güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretiyor
        Orman köylüleri güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretiyor
        Türk paraşütçüler Alp Dağları'nda "Cumhuriyet" atlayışı gerçekleştirdi
        Türk paraşütçüler Alp Dağları'nda "Cumhuriyet" atlayışı gerçekleştirdi
        Bolu'da Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri düzenlendi
        Bolu'da Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri düzenlendi