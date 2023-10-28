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        Boluspor - Bodrum FK: 2-1

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 18:05 Güncelleme: 28.10.2023 - 18:10
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        Boluspor - Bodrum FK: 2-1
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        STAT:Atatürk

        HAKEMLER:AyberkDemirbaş, Gökmen Baltacı, Suat Güz

        BOLUSPOR: Çağlar, Oulare, Posmac, Onur, Ercan(Dk.87 Camara), Hakan, Landel(Dk.80 Diarra), Oğuz(Dk.90+6 Mustafa), Berk, Oko(Dk.80 Bettaieb), Furkan(Dk.45 Safa)

        BODRUM FK: Sousa, Üzeyir, Celustka(Dk.67 Süleyman), Ali, Eren, Musah, Samet, Gökdeniz, Burak(Dk.89 İmeri), Kenan(Dk.77 Balde), Osman(Dk.66 Celal)

        GOLLER: Dk. 37 Kenan (Bodrum FK) Dk.53 Onur, Dk.90+1 Oulare (Boluspor)

        SARI KART: Kenan (Bodrum FK) Onur (Boluspor)

        1´inci Lig takımlarından Boluspor, kendi sahasında karşılaştığı Bodrum FK´yı 2-1 mağlup etti.

        10´uncu dakikada Hakan´ın sağ kanattan yaptığı ortada Furkan´ın kafa şutunu Sousa kurtardı.

        37´nci dakikada Bodrum FK´dan Üzeyir´in kale önüne yaptığı ortada Kenan´ın şutu ağlarla buluştu. İlk yarı Bodrum FK´nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

        50´nci dakikada Oko´nun ceza sahası dışından çektiği sert şutu Sousa son anda çeldi.

        53´üncü dakikada kullanılan serbest vuruşta Boluspor´dan Onur´un kafa vuruşu ağlara gitti.

        90+1´inci dakikada Safa´nın kullandığı korner vuruşunda Oulare´nin kafa şutu filelerle buluştu.

        Karşılaşma Boluspor´un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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