Boluspor - Bodrum FK: 2-1
STAT:Atatürk
HAKEMLER:AyberkDemirbaş, Gökmen Baltacı, Suat Güz
BOLUSPOR: Çağlar, Oulare, Posmac, Onur, Ercan(Dk.87 Camara), Hakan, Landel(Dk.80 Diarra), Oğuz(Dk.90+6 Mustafa), Berk, Oko(Dk.80 Bettaieb), Furkan(Dk.45 Safa)
BODRUM FK: Sousa, Üzeyir, Celustka(Dk.67 Süleyman), Ali, Eren, Musah, Samet, Gökdeniz, Burak(Dk.89 İmeri), Kenan(Dk.77 Balde), Osman(Dk.66 Celal)
GOLLER: Dk. 37 Kenan (Bodrum FK) Dk.53 Onur, Dk.90+1 Oulare (Boluspor)
SARI KART: Kenan (Bodrum FK) Onur (Boluspor)
1´inci Lig takımlarından Boluspor, kendi sahasında karşılaştığı Bodrum FK´yı 2-1 mağlup etti.
10´uncu dakikada Hakan´ın sağ kanattan yaptığı ortada Furkan´ın kafa şutunu Sousa kurtardı.
37´nci dakikada Bodrum FK´dan Üzeyir´in kale önüne yaptığı ortada Kenan´ın şutu ağlarla buluştu. İlk yarı Bodrum FK´nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
50´nci dakikada Oko´nun ceza sahası dışından çektiği sert şutu Sousa son anda çeldi.
53´üncü dakikada kullanılan serbest vuruşta Boluspor´dan Onur´un kafa vuruşu ağlara gitti.
90+1´inci dakikada Safa´nın kullandığı korner vuruşunda Oulare´nin kafa şutu filelerle buluştu.
Karşılaşma Boluspor´un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.