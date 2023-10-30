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        Gölcük Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği

        BOLU'dasonbaharmevsimi ile renklenen Gölcük Tabiat Parkı'nda, sararan yapraklar ile yeşilin çeşitli tonları güzel manzaralar oluşturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 12:58 Güncelleme: 30.10.2023 - 13:00
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        Gölcük Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği
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        BOLU'dasonbaharmevsimi ile renklenen Gölcük Tabiat Parkı'nda, sararan yapraklar ile yeşilin çeşitli tonları güzel manzaralar oluşturdu.

        Her mevsim yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğrayan Gölcük Tabiat Parkı, sonbahar ile çeşit çeşit renge büründü. Çam ormanları ile çevrili parkta, sararan yapraklar ile yeşilin çeşitli tonları güzel manzaralar oluşturdu. Sonbaharda parkın tadını çıkarmak isteyen tatilciler, göl kenarında yürüyüş yapıp, bisiklet ile tur attı. DHA)

        DHA-Genel - Türkiye-Bolu / Merkez - Mutlu YUCA

        2023-10-30 12:57:28

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