Babasını yangından kurtarırken yüzü ve saçları yandı BOLU'da,babası Avni Kolay'ı (90) sobadan çıkan yangından kurtaran Hüsnü Kolay'ın (60) yüzü ve saçları yandı.

BOLU'da,babası Avni Kolay'ı (90) sobadan çıkan yangından kurtaran Hüsnü Kolay'ın (60) yüzü ve saçları yandı.

Yangın, saat 09.00 sıralarında merkeze bağlı Sultanbey köyünde, Avni Kolay'ın yalnız yaşadığı evde meydana geldi. Üç katlı betonarme evin üst katında oturan Hüsnü Kolay, babası Avni Kolay'ın yaşadığı zemin kattaki daireden çıkan dumanları fark etti. Eve giren Hüsnü Kolay, babasının sobanın yakınında yerde uzandığını gördü. Yaşlılık nedeniyle yürüyemeyen Avni Kolay'ı alevlerin arasından, sırtında taşıyarak dışarı çıkaran Hüsnü Kolay'ın ise yüzü ve saçları yandı. Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Avni Kolay, yangında yara almazken, battaniyeye sarılıp yakınlarının evine götürüldü.

Sağlıkçıların olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne götürülen Hüsnü Kolay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle yaklaşık 15 dakikada söndürüldü. Evde küçük çaplı hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.