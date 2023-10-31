Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Babasını yangından kurtarırken yüzü ve saçları yandı

        BOLU'da,babası Avni Kolay'ı (90) sobadan çıkan yangından kurtaran Hüsnü Kolay'ın (60) yüzü ve saçları yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 12:00 Güncelleme: 31.10.2023 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Babasını yangından kurtarırken yüzü ve saçları yandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BOLU'da,babası Avni Kolay'ı (90) sobadan çıkan yangından kurtaran Hüsnü Kolay'ın (60) yüzü ve saçları yandı.

        Yangın, saat 09.00 sıralarında merkeze bağlı Sultanbey köyünde, Avni Kolay'ın yalnız yaşadığı evde meydana geldi. Üç katlı betonarme evin üst katında oturan Hüsnü Kolay, babası Avni Kolay'ın yaşadığı zemin kattaki daireden çıkan dumanları fark etti. Eve giren Hüsnü Kolay, babasının sobanın yakınında yerde uzandığını gördü. Yaşlılık nedeniyle yürüyemeyen Avni Kolay'ı alevlerin arasından, sırtında taşıyarak dışarı çıkaran Hüsnü Kolay'ın ise yüzü ve saçları yandı. Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Avni Kolay, yangında yara almazken, battaniyeye sarılıp yakınlarının evine götürüldü.

        Sağlıkçıların olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne götürülen Hüsnü Kolay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle yaklaşık 15 dakikada söndürüldü. Evde küçük çaplı hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Şiddet bitmiyor! Kadın doktora yumruklu saldırı
        Şiddet bitmiyor! Kadın doktora yumruklu saldırı
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Doğaüstü yetenekleri olduğunu söyledi! Genç kızları tacizden tutuklandı!
        Doğaüstü yetenekleri olduğunu söyledi! Genç kızları tacizden tutuklandı!
        Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi
        Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi
        Kişi başına düşen doktor sayısında Avrupa'da sonuncuyuz!
        Kişi başına düşen doktor sayısında Avrupa'da sonuncuyuz!
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        4 aylık hamile eşini boğmuştu! "Pes" dedirten savunma!
        4 aylık hamile eşini boğmuştu! "Pes" dedirten savunma!
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        17 yaşında düğün olayında flaş gelişme! Kızını satışa çıkartmış!
        17 yaşında düğün olayında flaş gelişme! Kızını satışa çıkartmış!
        Hazal Kaya beraat etti
        Hazal Kaya beraat etti
        "Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı!"
        "Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı!"
        Restoranda taşkınlık çıkardılar! Uzun namlulu ile kurşun yağmuru!
        Restoranda taşkınlık çıkardılar! Uzun namlulu ile kurşun yağmuru!
        Ayasofya kararı
        Ayasofya kararı
        İstanbul’da dehşet! Öldürüp üzerini mezar taşıyla kapattı!
        İstanbul’da dehşet! Öldürüp üzerini mezar taşıyla kapattı!
        Yeniler kayıp!
        Yeniler kayıp!
        Arkadaşın ölümü
        Arkadaşın ölümü
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Duayen gazeteci Arolat hayatını kaybetti
        Duayen gazeteci Arolat hayatını kaybetti
        Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi kararını verdi!
        Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi kararını verdi!
        Rasyonel mi? Reel mi?
        Rasyonel mi? Reel mi?

        Benzer Haberler

        Bolu'da evde çıkan yangından etkilenen 2 kişi tedaviye alındı
        Bolu'da evde çıkan yangından etkilenen 2 kişi tedaviye alındı
        Yeniçağa'da çıkan anız yangını söndürüldü
        Yeniçağa'da çıkan anız yangını söndürüldü
        Gölcük Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği
        Gölcük Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği
        Bolu'da Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında şarkıcı Oğuzhan Koç...
        Bolu'da Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında şarkıcı Oğuzhan Koç...
        2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda 4. ayak yarışları tamamlandı
        2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda 4. ayak yarışları tamamlandı
        Mengen'de "100. Yıl Cumhuriyet Koşusu" düzenlendi
        Mengen'de "100. Yıl Cumhuriyet Koşusu" düzenlendi