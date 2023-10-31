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        Binali Yıldırım'dan Birleşmiş Milletler ve ABD'ye tepki

         BOLUAbantİzzet Baysal Üniversitesi´nin akademik yıl açılış töreninde konuşan eski Başbakan Binali Yıldırım, İsrail´in Gazze´ye yönelik saldırıları ile ilgili BM ve ABD'ye tepki göstererek, "Bırakın ateşkesleri, oradaki masum, çoluk çocuk insanların katledilmesini, kapılar açılsın bunlara ilaç gelsin, içecek gelsin, su gelsin, hayatlarını idame ettirecek yardım gelsin yönündeki bir oylamaya tahammül edemediler. Onu da reddettiler. Birleşmiş Milletler (BM)  küresel sorunlara çözüm olamaz, sorunun bir parçası olmuş durumda" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 18:55 Güncelleme: 31.10.2023 - 19:00
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        Binali Yıldırım'dan Birleşmiş Milletler ve ABD'ye tepki
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         BOLUAbantİzzet Baysal Üniversitesi´nin akademik yıl açılış töreninde konuşan eski Başbakan Binali Yıldırım, İsrail´in Gazze´ye yönelik saldırıları ile ilgili BM ve ABD'ye tepki göstererek, "Bırakın ateşkesleri, oradaki masum, çoluk çocuk insanların katledilmesini, kapılar açılsın bunlara ilaç gelsin, içecek gelsin, su gelsin, hayatlarını idame ettirecek yardım gelsin yönündeki bir oylamaya tahammül edemediler. Onu da reddettiler. Birleşmiş Milletler (BM)  küresel sorunlara çözüm olamaz, sorunun bir parçası olmuş durumda" dedi.

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni, Gölköy kampüsünde eski Başbakan ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Bolu Valisi Erkan Kılıç ile öğretim üyeleri ve öğrencilerin de katıldığı törende Binali Yıldırım konuşma yaptı. Yıldırım, İsrail´in Gazze´ye yönelik saldırıları üzerinden BM ve ABD'ye tepki göstererek, "Amerika bırakın ateşkesleri, oradaki masum, çoluk çocuk insanların katledilmesini, kapılar açılsın bunlara ilaç gelsin, içecek gelsin, su gelsin, hayatlarını idame ettirecek yardım gelsin yönündeki bir oylamaya tahammül edemediler. Onu da reddettiler. Genel Kurul toplan demiş. 140 ülke ambargo kaldırılsın, kapılar açılsın diyor, 14 ülke olmasın diyor. 14 ülke 140 ülkeden büyük oluyor. Şimdi dünyanın geldiği nokta bu. Birleşmiş Milletler, küresel sorunlara çözüm olamaz, sorunun bir parçası olmuş durumda. O yüzden de Cumhurbaşkanımız uzun süreden beri ne diyor? 'Dünya 5'ten büyüktür.' demekte. Başlangıçta bu adam ne diyor diye bakanlar geçtiğimiz yıl ve bu yıl içerisinde Birleşmiş Milletler toplantısına gittiğimizde daha çok ülkenin bunu tekrar ettiğini gördük. Bu farkındalığın oluşması bile başlı başına bir kazanç" diye konuştu.

        'İSRAİL FİLİSTİN SAVAŞI KANAYAN BİR YARA'

        İsrail-Filistin savaşının kanayan bir yara olduğunu vurgulayan Yıldırım, açıklamalarına şöyle devam etti:

        "Şimdi önümüzde kanayan bir yara var. O da İsrail- Filistin savaşıdır. Aynı zamanda Ukrayna, Rusya'da da savaş var. Bu iki savaşta da vekalet savaşı yapılıyor. Arkalarında süper devletler var, güçlü devletler var. Bir tarafı destekliyor. Bir tarafı desteklemiyor. Ukrayna'da malum Batı ve Amerika Ukrayna´nın yanında Rusya tek başına. İsrail'in yanında Amerika var, Avrupa ülkelerinin tamamı var maalesef. Arap alemi ve Müslüman ülkelerde öyle bir organizasyon ne yazık ki oluşmadı. Şimdi oradaki çifte standardı gördük. Ukrayna Savaşı'nda, Rusya Savaşı'nda çocuklar ölmesin, siviller ölmesin diye bas bas bağıranlar Gazze'de her 10 dakikada bir çocuk ölüyor. Kadınlar, siviller, masum insanlar ölüyor. Olur canım savaştır. Ne yapalım? deyip geçiştiriyorlar. Burada da batının iki yüzüne ne yazık ki bir kez daha şahit oluyoruz. 100 yıl önce çizilmiş bu sınırlar tekrar değişecek diyorlar. Bunu biz hazmedemedik diyorlar ve savaşı genişletme azimlerinin olduğunu açık açık ortaya koyuyorlar. Kim var bölgede biz varız, Suriye var, Lübnan var, Irak var, Suudi Arabistan var, İran var, Mısır var. Orta Doğu'daki ülkeler var. Bu bugünün sorunu değil. Bu 75 yıl öncesine gidiyor. 75 yıl öncesi neresi, 1948. 1948´de  İsrail'in bağımsız devlet olarak ilan edilmesiyle burada dinamit ateşlendi. Çatışma o gün bugün devam ediyor. Yapılan bu çatışmalarda hep kazanan taraf İsrail oldu. "

        Konuşmasının ardından Binali Yıldırım´a Bolu Valisi Erkan Kılıç tarafından hediye verildi.

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