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        Cinsel istismar, rehber öğretmen sayesinde ortaya çıktı; 75 yaşındaki komşuya 8 yıl hapis

        BOLU'nunMengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde 2017 yılında 9 yaşındayken, komşuları M.Ö.'nün (75) cinsel istismarına uğrayan K.Ç. isimli kız çocuğu, olaydan 6 yıl sonra yaşadıklarını okulda rehber öğretmenine anlattı. Öğretmenin, durumu bildirdiği ailenin şikayetçi olduğu M.Ö., tutuklu yargılandığı davada 'Çocuğun cinsel istismarı´ suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 11:08 Güncelleme: 09.11.2023 - 11:08
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        Cinsel istismar, rehber öğretmen sayesinde ortaya çıktı; 75 yaşındaki komşuya 8 yıl hapis
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        BOLU'nunMengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde 2017 yılında 9 yaşındayken, komşuları M.Ö.'nün (75) cinsel istismarına uğrayan K.Ç. isimli kız çocuğu, olaydan 6 yıl sonra yaşadıklarını okulda rehber öğretmenine anlattı. Öğretmenin, durumu bildirdiği ailenin şikayetçi olduğu M.Ö., tutuklu yargılandığı davada 'Çocuğun cinsel istismarı´ suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Olay, 2017 yılında Gökçesu beldesinde meydana geldi. Olayın yaşandığı tarihte 9 yaşında olan K.Ç. komşuları M.Ö. tarafından cinsel istismara uğradı. Yaşadığı olayın şoku ve korkusuyla yıllarca başına gelenleri kimseye anlatamayan K.Ç., haziran ayında okulda, derste ağladı. Rehber öğretmeninin niye ağladığını sorduğu K.Ç., yıllar önce uğradığı cinsel istismarı anlattı. Rehber öğretmen, durumu okul idaresine, polise ve aileye bildirdi. Aile şikayetçi olurken, 1 çocuk ve 2 torun sahibi M.Ö., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö., 6 Haziran'da tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.Ö. hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.

        Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen karar duruşmasında, suçlamaları reddeden M.Ö., "Kız, komşumun kızıdır. Kendisini kesinlikle kolundan tutup eve zorla getirip, cinsel istismarda bulunmadım. Eşim öldüğü için zaten üzüntü içerisindeyim. Böyle bir şey yapmam imkansız. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" dedi.

        K.Ç., sanığın cezalandırılmasını istediğini ifade ederek, "Bu çirkin olayı sakladım. Hep korku ile yaşadım. Kimseye bir şey söylememem konusunda beni korkutmuştu. 6 yıl sonra ders sırasında olay aklıma geldi ve ağlamaya başladım. Durumu öğretmenime anlattım. Sanıktan şikayetçiyim ve cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

        Mahkeme heyeti, M.Ö.'nün 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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