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        Bolu Dağı'nda sis ve yağmur

        BOLUDağı'nınD-100 kara yolu geçişinde yağmur ve sis etkili oldu; görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 11:18 Güncelleme: 09.11.2023 - 11:20
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        Bolu Dağı'nda sis ve yağmur
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        BOLUDağı'nınD-100 kara yolu geçişinde yağmur ve sis etkili oldu; görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

        Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sabah saatlerinde yağmur yağışı başladı. Sisin de etkili olduğu güzergahın Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde ulaşım, olumsuz etkilendi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü bölgede, sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Polis ekipleri de yol güzergahlarında kontrollerini artırdı.

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