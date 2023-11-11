Abant´ta ara tatil yoğunluğu
BOLU´nundoğal güzellikleriyle ünlü Abant Milli Parkı, okulların ara tatile girmesiyle birlikte tatilcilerin akınına uğradı. Tatilciler, renk cümbüşünün yaşandığı milli parktaki eşsiz manzaraya hayran kaldı.
BOLU´nundoğal güzellikleriyle ünlü Abant Milli Parkı, okulların ara tatile girmesiyle birlikte tatilcilerin akınına uğradı. Tatilciler, renk cümbüşünün yaşandığı milli parktaki eşsiz manzaraya hayran kaldı.
Türkiye´nin önemli turizm merkezlerinden Abant Milli Parkı, okulların ara tatile girmesi ve hafta sonu olması nedeniyle tatilcilerin akınına uğradı. Milli parkın girişinde yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu, Tatilciler, göl kenarında yürüyüş yapıp mangallarını yakarak piknik yaptı.
Sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte renk cümbüşünün yaşandığı Abant´ta tatilciler eşsiz manzaraya hayran kaldı. Yeşil ve kahverengi tonlarının hakim olduğu milli parkta tatilciler dökülen yaprakların arasında bol bol fotoğraf çekti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.