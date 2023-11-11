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        Abant´ta ara tatil yoğunluğu

        BOLU´nundoğal güzellikleriyle ünlü Abant Milli Parkı, okulların ara tatile girmesiyle birlikte tatilcilerin akınına uğradı. Tatilciler, renk cümbüşünün yaşandığı milli parktaki eşsiz manzaraya hayran kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 15:28 Güncelleme: 11.11.2023 - 15:30
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        Abant´ta ara tatil yoğunluğu
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        BOLU´nundoğal güzellikleriyle ünlü Abant Milli Parkı, okulların ara tatile girmesiyle birlikte tatilcilerin akınına uğradı. Tatilciler, renk cümbüşünün yaşandığı milli parktaki eşsiz manzaraya hayran kaldı.

        Türkiye´nin önemli turizm merkezlerinden Abant Milli Parkı, okulların ara tatile girmesi ve hafta sonu olması nedeniyle tatilcilerin akınına uğradı. Milli parkın girişinde yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu, Tatilciler, göl kenarında yürüyüş yapıp mangallarını yakarak piknik yaptı.

        Sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte renk cümbüşünün yaşandığı Abant´ta tatilciler eşsiz manzaraya hayran kaldı. Yeşil ve kahverengi tonlarının hakim olduğu milli parkta tatilciler dökülen yaprakların arasında bol bol fotoğraf çekti.

        Galeri
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