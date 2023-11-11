Bolu'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
BOLU'da,ikiotomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada araçta sıkışan sürücülerden biri, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
BOLU'da,ikiotomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada araçta sıkışan sürücülerden biri, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 20.30 sıralarında Yukarı Soku Mahallesi, Çelebi Caddesi üzerinde meydana geldi. Metin Ş. yönetimindeki 14 AD 903 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 BZ 900 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan Metin Ş., itfaiye ekibinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarıldı.
Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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