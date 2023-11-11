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        Bolu'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

         BOLU'da,ikiotomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada araçta sıkışan sürücülerden biri, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 22:48 Güncelleme: 11.11.2023 - 22:50
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        Bolu'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
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         BOLU'da,ikiotomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada araçta sıkışan sürücülerden biri, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Kaza, saat 20.30 sıralarında Yukarı Soku Mahallesi, Çelebi Caddesi üzerinde meydana geldi. Metin Ş. yönetimindeki 14 AD 903 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 BZ 900 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan Metin Ş., itfaiye ekibinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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