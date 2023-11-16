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        Bolu Dağı'nda heyelan; İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı

         ANADOLUOtoyolu'nunBolu Dağı Tüneli çıkışında heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası toprak tabakası yola inmezken, otoyolun İstanbul yönü, tedbir amacıyla ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 18:38 Güncelleme: 16.11.2023 - 18:40
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        Bolu Dağı'nda heyelan; İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı
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         ANADOLUOtoyolu'nunBolu Dağı Tüneli çıkışında heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası toprak tabakası yola inmezken, otoyolun İstanbul yönü, tedbir amacıyla ulaşıma kapandı.

        Olay, saat 17.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü çıkışında  meydana geldi. Bölgede etkili olan sağanak yağış sebebiyle Bolu Dağı Tüneli'nin çıkış kısmının 50 metre ilerisinde heyelan meydana geldi. Kayan toprak kütlesi yola inmezken ekipler, tedbir amaçlı olarak Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünü ulaşıma kapattı. Güzergahta uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul yönünü kullanan araçlar, D-100 karayoluna yönlendirildi. Karayolları ekipleri bölgede çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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