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        Heyelan riski nedeniyle kapatılan Anadolu Otoyolu, 17 saat sonra ulaşıma açıldı

        ANADOLUOtoyolu´nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana gelen heyelan riski nedeniyle dün akşam saatlerinde ulaşıma kapatılan İstanbul yönü, Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından 17 saat sonra yeniden açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 10:28 Güncelleme: 17.11.2023 - 10:30
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        Heyelan riski nedeniyle kapatılan Anadolu Otoyolu, 17 saat sonra ulaşıma açıldı
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        ANADOLUOtoyolu´nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana gelen heyelan riski nedeniyle dün akşam saatlerinde ulaşıma kapatılan İstanbul yönü, Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından 17 saat sonra yeniden açıldı.

        Bolu Dağı'nda dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışındaki ormandan toprak kaymalarının olduğu belirlendi. Geçen yıl da heyelan yaşanan bölgede Karayolları ekipleri tarafından Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü dün akşam saat 17.00 itibarıyla ulaşıma kapatıldı.

        Bolu Valisi Erkan Kılıç ile Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkilileri, heyelan riskinin bulunduğu alanda inceleme yaptı. Sabah saatlerinden itibaren Karayolları ekipleri heyelan riskinin olduğu kısımdan yola sızan çamurlu suyu temizledi. Çalışmaların ardından 17 saat sonra Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü, sabah saat 10.00 itibarıyla ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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