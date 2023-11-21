Bolu Dağı Tünelinin İstanbul yönü 14 saat ulaşıma kapanacak

ANADOLUOtoyolununBolu geçişinde yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle Bolu Dağı Tünelinin İstanbul yönü sabah 08.00 ile gece 22.00 saatleri arasında ulaşıma kapanacak.

Anadolu Otoyolunda yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle Bolu Dağı Tünelinin İstanbul yönü 14 saat süreyle ulaşıma kapatılacak. Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Geçişi, bakım onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikametinde 21 Kasım 2023 Salı günü 08.00-22.00 saatleri arasında ulaşıma kapatılacak. Ulaşım, Abant Kavşağı ile Kaynaşlı Kavşağı arasında D-100 Devlet Yolu üzerinden sağlanacak. Otoyolun, İstanbul-Ankara istikameti ise bu süreçte hizmet vermeye devam edecek." denildi.