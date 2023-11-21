Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı

         ANADOLUOtoyolununBolu geçişinde yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü saat 08.00´de ulaşıma kapatıldı. Ankara yönünden gelen sürücüler Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 08:48 Güncelleme: 21.11.2023 - 08:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

         ANADOLUOtoyolununBolu geçişinde yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü saat 08.00´de ulaşıma kapatıldı. Ankara yönünden gelen sürücüler Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

        Anadolu Otoyolu'nda yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü saat 08.00´de Karayolları ekipleri tarafından ulaşıma kapatıldı. Ankara yönünden gelen sürücüler Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor. Abant gişelerinden çıkış yapan sürücüler D-100 karayolu Bolu Dağı geçişini kullanarak Kaynaşlı gişelerinden otoyola girecekler. Otoyolun İstanbul yönü saat 22.00´de ulaşıma açılacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti kapatıldı
        Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti kapatıldı
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Puff bar tehlikesi!
        Puff bar tehlikesi!
        Kar ve yağmur açıklaması! Yoğun ve kuvvetli olacak
        Kar ve yağmur açıklaması! Yoğun ve kuvvetli olacak
        Kahreden bekleyiş! 11 denizci aranıyor!
        Kahreden bekleyiş! 11 denizci aranıyor!
        İstanbul'da ortalama kira 17 bin lirayı geçti
        İstanbul'da ortalama kira 17 bin lirayı geçti
        İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda
        İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Seçil Erzan mahkemede ilk kez konuştu
        Seçil Erzan mahkemede ilk kez konuştu
        Suçlamaları kabul etti, anlaşma yoluna gitti
        Suçlamaları kabul etti, anlaşma yoluna gitti
        Galatasaray forma tedarikçisini açıkladı!
        Galatasaray forma tedarikçisini açıkladı!
        İkizlerine 'Baba' isimler
        İkizlerine 'Baba' isimler
        Andre Onana için suç duyurusu!
        Andre Onana için suç duyurusu!
        2 ilde dolandırıcılık operasyonu: 3 tutuklama
        2 ilde dolandırıcılık operasyonu: 3 tutuklama
        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de şok ihbar!
        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de şok ihbar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İtalya'da en büyük mafya yargılamasında 200 kişi mahkum edildi
        İtalya'da en büyük mafya yargılamasında 200 kişi mahkum edildi
        "Tarihe geçmek istiyoruz"
        "Tarihe geçmek istiyoruz"

        Benzer Haberler

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı
        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı
        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Geçişi İstanbul istikameti ulaşıma kapatılaca...
        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Geçişi İstanbul istikameti ulaşıma kapatılaca...
        Bolu Dağı Tünelinin İstanbul yönü 14 saat ulaşıma kapanacak
        Bolu Dağı Tünelinin İstanbul yönü 14 saat ulaşıma kapanacak
        Abant Gölü Milli Parkı'nda yürüyüş yolları ve iskeleler karla kaplandı
        Abant Gölü Milli Parkı'nda yürüyüş yolları ve iskeleler karla kaplandı
        Bolu'da kardan mahsur kalan 20 kampçı ile 6 çalışan kurtarıldı
        Bolu'da kardan mahsur kalan 20 kampçı ile 6 çalışan kurtarıldı
        Bolu'da kar yağışı etkisini kaybetti
        Bolu'da kar yağışı etkisini kaybetti