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        Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 22:28 Güncelleme: 21.11.2023 - 22:30
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        Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı (2)
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        OTOYOL14SAAT SONRA ULAŞIMA AÇILDI

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü sabah saat 08.00´de ulaşıma kapatıldı. Tünel çıkışında heyelan bölgesinde temizlik ve Ekrem Özdemir Viyadüğü üzerinde derz onarımı yapıldı. Karayolları ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Anadolu Otoyolu´nun İstanbul yönü 14 saat sonra gece saat 22.00 itibariyle ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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