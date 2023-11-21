Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı (2)

OTOYOL14SAAT SONRA ULAŞIMA AÇILDI

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü sabah saat 08.00´de ulaşıma kapatıldı. Tünel çıkışında heyelan bölgesinde temizlik ve Ekrem Özdemir Viyadüğü üzerinde derz onarımı yapıldı. Karayolları ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Anadolu Otoyolu´nun İstanbul yönü 14 saat sonra gece saat 22.00 itibariyle ulaşıma açıldı.

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