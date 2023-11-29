Bolu´da kuvvetli rüzgar; tabiat parkındaki ağaçlar devrildi(2)
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Bolu´dakuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçların devrildiği Gölcük Tabiat Parkı'nda Orman Bölge Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme ve hasar tespit çalışması yaptı. İncelemede devrilen ve devrilme riski oluşturan ağaçların oluşturduğu tehlike sebebiyle tabiat parkı, ziyaretçi girişine kapatıldı.
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