Hastanede 2 sağlık çalışanı, kazan dairesinden sızan gazdan etkilendi BOLU´nunMudurnu ilçesinde Devlet Hastanesi'nde acil tıp teknisyenleri Elif Kayman ve Büşra Atıcı, kazan dairesinden sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. İki sağlıkçı tedavilerinin ardından taburcu olurken, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

BOLU´nunMudurnu ilçesinde Devlet Hastanesi'nde acil tıp teknisyenleri Elif Kayman ve Büşra Atıcı, kazan dairesinden sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. İki sağlıkçı tedavilerinin ardından taburcu olurken, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Mudurnu Devlet Hastanesi'nde dün kazan dairesinden karbonmonoksit gazı sızdı. Sızan gaz sebebiyle, kazan dairesinin yakınındaki odada görev yapan acil tıp teknisyenleri Elif Kayman ve Büşra Atıcı zehirlendi. 2 sağlık personeli aynı hastanede tedaviye alındı. Kayman ve Atıcı, tedavilerinin ardından dün akşam saatlerinde taburcu oldu. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Türk Sağlık-Sen Bolu Şube Başkanı Furkan Özübek, hastane yönetimine tepki göstererek, "Ne yazık ki tüm uyarılarımıza rağmen çalışanın canına kastedildiği durumların yaşandığını üzülerek görüyoruz. Mudurnu Devlet Hastanemizde böyle bir durum yaşanmış ve facianın eşiğinden dönülmüştür. Kazan dairesi ve oksijen gazlarının bulunduğu yerin yanına 112 çalışanları için bir yer ayarlanmıştır. Buranın çalışanlarının sağlığı açısından çok riskli olduğunu söylememize, bu konuda tutanaklar tutup hem hastaneyi hem İl Sağlık Müdürlüğü'nü göreve çağırmamıza rağmen gerekli hassasiyet gösterilmemiş ve bunun sonucunda 112 çalışanı 2 arkadaşımız karbonmonoksit zehirlenmesine maruz kalmışlardır" dedi.