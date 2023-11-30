Devrilen ağaçlar nedeniyle ziyarete kapatılan Gölcük Tabiat Parkı açıldı

BOLU´dadün etkili olan kuvvetli rüzgarda devrilen ağaçların tehlike oluşturması nedeniyle ziyaretçi girişine kapatılan Gölcük Tabiat Parkı, çalışmaların tamamlanmasının ardından açıldı.

Çam ormanları arasındaki Gölcük Tabiat Parkı´nda etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle dün ağaçlar devrildi. Göl çevresindeki yürüyüş yolları, devrilen ağaçlar nedeniyle kapanırken, ahşap çitler de hasar gördü. Orman Bölge Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaparken, devam eden rüzgar ve başka ağaçların da devrilme riski nedeniyle Gölcük Tabiat Parkı'na girişler kapatıldı. Ekipler devrilen ağaçları keserek kaldırırken, çalışmaların tamamlanmasının ardından tabiat parkı bu sabah ziyaretçilere açıldı. Ekiplerin göl çevresinde zarar gören ahşap çitleri onarma çalışması ise sürüyor.