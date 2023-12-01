Kartalkaya´da sezon 15 Aralık´ta açılıyor

BOLU´daherkış yüz binlerce kayakseveri ağırlayan Kartalkaya Kayak Merkezi´nde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. 5 otel ve toplam uzunluğu 70 kilometreyi bulan 25 pistte yeni sezon hazırlıkları sürerken, Batı Karadeniz Turizm Otelcileri Derneği Başkanı Halit Ergül, "15 Aralık´ta sezonu açmayı planlıyoruz" dedi.

Türkiye´nin önemli kış turizm merkezlerinden Köroğlu dağlarının zirvesindeki kayak merkezinde bu yıl kar yağışı geçen yıla göre erken geldi. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte kayak merkezindeki pistlerde karla kaplandı. Uzunluğu 75 kilometreye ulaşan 25 pistin bulunduğu kayak merkezinde yer alan 5 otel de yeni sezon hazırlıklarına devam etti. 2 bin 500 yatak kapasiteli Kartalkaya´da kayak merkezinde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaşırken, hava sıcaklıklarının uygun olduğu günlerde ise yapay kar makineleri ile de pistlerde kar kalınlıkları artırılıyor.

Kartalkaya kayak merkezinde kayak sezonunun 15 Aralık´ta açılması planlanırken otellerde ön rezervasyonları almaya başladı. Batı Karadeniz Turizm Otelcileri Derneği Başkanı Halit Ergül, "Kartalkayada bu yıl kar beklenmedik şekilde erken geldi. Biz yılbaşına doğru kar yağışı bekliyorduk. İklimler değişti yılbaşı öncesi bekliyorduk. Bu yıl kar yağışı Kasım ayının sonunda geldi ve bizi ümitlendirdi. Şu an Kartalkaya´da 50 santim kar var ve önümüzdeki günlerde kar yağışları bekliyoruz. İklim şartlarına göre hareket edeceğiz ama 15 Aralık´ta sezonu açmayı planlıyoruz. Yılbaşı günü iyi bir kayak olur diye düşünüyorum. Otelciler olarak tüm hazırlıklarımızı yaptık. İyi bir sezon olursa geçen yıllardaki rekoru kırarız. Rezervasyon alımları da başladı" dedi.