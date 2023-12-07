Yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan 2 arkadaşa 8´er yıl hapis

BOLU'da yolcuotobüsünde çantalarında 46 gram metamfetamin ile yakalanıp tutuklanan Abdussamed Ay ile arkadaşı Metin Altın, `Uyuşturucu madde ticareti yapmak´ suçundan 8 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şubat ayında yol kontrolleri sırasında durdurduğu yolcu otobüsünde arama yaptı. Narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada Abdussamed Ay ile arkadaşı Metin Altın´ın çantalarında 46 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ay ve Altın hakkında `Uyuşturucu madde ticareti yapmak´ suçundan dava açıldı.

Bolu 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen davanın karar duruşmasında Abdussamet Ay ve Metin Altın hakim karşısına çıktı. Duruşmada uyuşturucu maddelerin kendisine ait olduğunu belirten Abdussamed Ay, "Uyuşturucu almak için arkadaşım Metin Altın ile Aksaray´dan İstanbul´a geldik. 46 gram uyuşturucu maddesini ben satın aldım. Arkadaşımın uyuşturucu ile alakası yok. O sadece benimle birlikte içecekti. Ben de bu işin ticaretini yapmıyorum. İçeceğim miktarda aldım, satıcı değil, içiciyim" dedi.

Metin Altın ise uyuşturucuyu arkadaşıyla birlikte kullanacaklarını ifade ederek, "Ben sadece Ay´a arkadaşlık ettim. Uyuşturucu onun çantasından çıktı. Benimle bir alakası yok. Aldığı uyuşturucudan bana içirtecekti" diyerek kendisini savundu.

Mahkeme heyeti, Abdussamed Ay ile arkadaşı Metin Altın´ın uyuşturucu ticareti yapmaktan 8 yıl 4'er ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verdi.