Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        21 günde 5 yangının çıktığı köyde tedirginlik

        BOLUmerkeze bağlı Muratlar köyünde 17 Kasım'dan beri çıkan 5 farklı yangında 2 ev ile samanlık, kuruluk ve odunluklar yandı. Özellikle gece geç saatlerde çıkan yangınlar, köylüleri tedirgin etti. Köy muhtarı Nihat Dinç, "21 günde 5 yer yandı, az değil. Herkes korkmaya başladı" derken, jandarma yangınların çıkış nedenini araştırıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 13:48 Güncelleme: 08.12.2023 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        21 günde 5 yangının çıktığı köyde tedirginlik
        ABONE OL
        ABONE OL

        BOLUmerkeze bağlı Muratlar köyünde 17 Kasım'dan beri çıkan 5 farklı yangında 2 ev ile samanlık, kuruluk ve odunluklar yandı. Özellikle gece geç saatlerde çıkan yangınlar, köylüleri tedirgin etti. Köy muhtarı Nihat Dinç, "21 günde 5 yer yandı, az değil. Herkes korkmaya başladı" derken, jandarma yangınların çıkış nedenini araştırıyor.

        Merkeze bağlı Muratlar köyünde arka arkaya yaşanan yangınlar, korkuya neden oldu. 17 Kasım'da Mehmet Sağlam'a ait ev, 28 Kasım ve 1 Aralık'ta Çetin Düner'e ait samanlık ve kuruluk, 4 Aralık'ta Şerife Akbaş'a ait kuruluk ve odunluk ile son olarak sabah erken saatlerde de Rasim Evren'e ait ev yandı. Özellikle gece geç saatlerde arka arkaya çıkan yangınlar nedeniyle köyde yaşayanlar tedirgin oldu.

        Rasim Evren'e ait evin balkonundaki çekyatın tutuşmasıyla çıkan yangında tek katlı ahşap ev yandı. Beşinci yangının ardından bazı kişiler evlerine güvenlik kamerası yerleştirdi.

        'GELDİĞİMİZDE EV YANMIŞTI'

        Evleri yanan Rasim Evren'in oğlu Ufuk Evren, sabah saat 06.00'da yangını haber aldığını belirterek, "Bolu merkezde oturuyoruz biz, geldiğimizde ev yanmıştı. Annem, babam ve kız kardeşim evdeydi. Yangının bir nedeni vardır ama jandarma ekipleri bulacaklar. Herkes şu an, 'Yarın akşam acaba benim evim mi yanacak' diye düşünüyor. Herkes evlerine kamera takmak gibi önlemler alıyor" diye konuştu.

        'ŞAŞKINLIK İÇİNDEYİZ'

        Muratlar köyü muhtarı Nihat Dinç ise çok zor durumda olduklarını ifade ederek, "Vatandaş olarak şaşkınlık içindeyiz. 20 gündür perişan bir haldeyiz. Etrafımızda jandarma ve itfaiyeden başka kimseyi görmüyoruz. Şu an köyde korku var ve devam ediyor. 21 günde 5 yer yandı, bu az değil. Köylüler gece belirli saatlere kadar bekliyorlar. Yangınlar gece saat 2'de, 3'te, 4'te çıktı. Kimi sabah 7'de yandı. Hepsi değişik saatler. Belirli kişiler kamera takmaya başladı. Herkes korkmaya başladı. Oturmadıkları eve kamera takan var" dedi.

        Jandarma ekipleri, yangınların çıkış nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Aralık sonrası aday açıklamalarımızı yaparız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Aralık sonrası aday açıklamalarımızı yaparız
        İkinci el araç piyasasında yeni düzenleme: Fiyatlar ve beklentiler ne olacak?
        İkinci el araç piyasasında yeni düzenleme: Fiyatlar ve beklentiler ne olacak?
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Oktay Derelioğlu'na saldırıda yeni görüntüler kan dondurdu!
        Oktay Derelioğlu'na saldırıda yeni görüntüler kan dondurdu!
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        Bakan Koca'dan ambulans müzesi paylaşımı
        Bakan Koca'dan ambulans müzesi paylaşımı
        "MİT'e alacağız" yalanıyla liseli kıza cinsel istismarda işte istenen cezalar!
        "MİT'e alacağız" yalanıyla liseli kıza cinsel istismarda işte istenen cezalar!
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        Müstehcenlik gözaltısında sıcak gelişme!
        Müstehcenlik gözaltısında sıcak gelişme!
        10 Yunan adasına 7 günlük vize
        10 Yunan adasına 7 günlük vize
        Gazze'de tepki çeken görüntüler
        Gazze'de tepki çeken görüntüler
        Finlandiya'da mutluluğun sırrı!
        Finlandiya'da mutluluğun sırrı!
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Önce kadın, sonra erkek... Yasak aşkta çifte ölüm!
        Önce kadın, sonra erkek... Yasak aşkta çifte ölüm!
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        'Hatada' yüzde 93'lük düşüş
        'Hatada' yüzde 93'lük düşüş
        Erkan takip edilecek kadınlar listesinde!
        Erkan takip edilecek kadınlar listesinde!

        Benzer Haberler

        Bolu'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
        Bolu'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
        Kartalkaya Kayak Merkezi'ne kar yağıyor
        Kartalkaya Kayak Merkezi'ne kar yağıyor
        Bolu'da ormancılara ilk yardım eğitimi verildi
        Bolu'da ormancılara ilk yardım eğitimi verildi
        Bolu'da 6 bin kovanda "varroa" hastalığına karşı ilaçlama yapılacak
        Bolu'da 6 bin kovanda "varroa" hastalığına karşı ilaçlama yapılacak
        Yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan 2 arkadaşa 8´er yıl hapis
        Yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan 2 arkadaşa 8´er yıl hapis
        Boluspor - Amed Sportif: 1-0
        Boluspor - Amed Sportif: 1-0