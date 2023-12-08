21 günde 5 yangının çıktığı köyde tedirginlik BOLUmerkeze bağlı Muratlar köyünde 17 Kasım'dan beri çıkan 5 farklı yangında 2 ev ile samanlık, kuruluk ve odunluklar yandı. Özellikle gece geç saatlerde çıkan yangınlar, köylüleri tedirgin etti. Köy muhtarı Nihat Dinç, "21 günde 5 yer yandı, az değil. Herkes korkmaya başladı" derken, jandarma yangınların çıkış nedenini araştırıyor.

BOLUmerkeze bağlı Muratlar köyünde 17 Kasım'dan beri çıkan 5 farklı yangında 2 ev ile samanlık, kuruluk ve odunluklar yandı. Özellikle gece geç saatlerde çıkan yangınlar, köylüleri tedirgin etti. Köy muhtarı Nihat Dinç, "21 günde 5 yer yandı, az değil. Herkes korkmaya başladı" derken, jandarma yangınların çıkış nedenini araştırıyor.

Merkeze bağlı Muratlar köyünde arka arkaya yaşanan yangınlar, korkuya neden oldu. 17 Kasım'da Mehmet Sağlam'a ait ev, 28 Kasım ve 1 Aralık'ta Çetin Düner'e ait samanlık ve kuruluk, 4 Aralık'ta Şerife Akbaş'a ait kuruluk ve odunluk ile son olarak sabah erken saatlerde de Rasim Evren'e ait ev yandı. Özellikle gece geç saatlerde arka arkaya çıkan yangınlar nedeniyle köyde yaşayanlar tedirgin oldu.

Rasim Evren'e ait evin balkonundaki çekyatın tutuşmasıyla çıkan yangında tek katlı ahşap ev yandı. Beşinci yangının ardından bazı kişiler evlerine güvenlik kamerası yerleştirdi.

'GELDİĞİMİZDE EV YANMIŞTI'

Evleri yanan Rasim Evren'in oğlu Ufuk Evren, sabah saat 06.00'da yangını haber aldığını belirterek, "Bolu merkezde oturuyoruz biz, geldiğimizde ev yanmıştı. Annem, babam ve kız kardeşim evdeydi. Yangının bir nedeni vardır ama jandarma ekipleri bulacaklar. Herkes şu an, 'Yarın akşam acaba benim evim mi yanacak' diye düşünüyor. Herkes evlerine kamera takmak gibi önlemler alıyor" diye konuştu.

'ŞAŞKINLIK İÇİNDEYİZ'

Muratlar köyü muhtarı Nihat Dinç ise çok zor durumda olduklarını ifade ederek, "Vatandaş olarak şaşkınlık içindeyiz. 20 gündür perişan bir haldeyiz. Etrafımızda jandarma ve itfaiyeden başka kimseyi görmüyoruz. Şu an köyde korku var ve devam ediyor. 21 günde 5 yer yandı, bu az değil. Köylüler gece belirli saatlere kadar bekliyorlar. Yangınlar gece saat 2'de, 3'te, 4'te çıktı. Kimi sabah 7'de yandı. Hepsi değişik saatler. Belirli kişiler kamera takmaya başladı. Herkes korkmaya başladı. Oturmadıkları eve kamera takan var" dedi.

Jandarma ekipleri, yangınların çıkış nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı inceleme başlattı.